В 2017 году праздновать День Победы начнут с окраин Благовещенска

8 и 9 мая на площади Ленина благовещенцам покажут новую военную технику. Традиционно в День Победы Дальневосточное военное училище организует в центре города выставку боевых машин.

«В этом году было желание, чтобы техника прошла, – рассказала Валентина Калита в эфире радио "Эхо Москвы в Благовещенске". – Фактически даже и можно, но машины раздавят коммуникации. В этом году мы не только готовимся раньше, но и празднования начинаем с окраин. Возложения пройдут не только в Садовом, Плодопитомнике, Белогорье, но еще и в Моховой Пади и поселке аэропорта, чего раньше не было. И вот поэтапно, начиная с 4–5 мая всё это будет стекаться к центру города».

К празднику Благовещенск преобразится – улицы очистят и украсят баннерами. С 1 мая откроется полукапонир на набережной, и будет работать бесплатно с утра до вечера. В этом году ожидают 9 тысяч участников акции «Бессмертный полк». 350 волонтеров готовятся вести колонны, заранее продумывают детали, чтобы не было столпотворения. На набережной в День Победы будут работать площадки в рамках проекта «Культурный город». Горожанам там презентуют книгу «Мы помним». Туда вошли истории амурских фронтовиков. Два десятка тематических площадок в День Победы будут работать в городском парке, там же откроют пункт отбора на контрактную службу. В прошлом году за один день желающих служить набралось больше, чем за несколько месяцев.

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#память #праздники

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Василий Кленин