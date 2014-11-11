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В деле амурского предпринимателя Михаила Корнеева вскрылись новые обстоятельства

В деле амурского предпринимателя Михаила Корнеева вскрылись новые обстоятельства

Подсудимый предприниматель Михаил Корнеев произнес в Благовещенском городском суде последнее слово, но приговор по уголовному делу так и не был вынесен. Обе стороны – обвинение и защита – заявили новые обстоятельства дела. В связи с этим суд принял решение возобновить судебное следствие.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отношении бывшего гендиректора фирмы «Россия» Михаила Корнеева было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в растрате денежных средств и сокрытии имущества от уплаты налогов. В ноябре 2014 года прокуратура передала дело в суд, и судебный процесс идет до сих пор.

В пресс-службе Благовещенского городского суда пояснили, что дело состоит из порядка 400 томов, по нему проходит около тысячи потерпевших. Исходя из российской судебной практики, дела подобного объема рассматриваются пять-семь лет.

В понедельник, 24 апреля, на судебном заседании Михаил Корнеев произнес последнее слово, после чего судья должен был удалиться для вынесения приговора. Однако обе стороны заявили об обстоятельствах, которые, по их мнению, могут повлиять на исход дела. Теперь суд будет их исследовать.

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#происшествия #суды

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