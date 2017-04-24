10 амурчан заработали на выплатах ОСАГО больше 3 миллионов рублей

Фото: http://in-news.ru

Амурские полицейские задержали 10 амурчан по подозрению в мошенничестве в сфере автострахования. Известно о 14 эпизодах, по которым общая сумма ущерба превышает 3 миллиона рублей

Подозреваемые получали страховые выплаты за поврежденные автомобили с июля 2016 по март 2017 года. В ходе следствия сотрудники уголовного розыска УМВД России по Амурской области выяснили, что все эти ДТП были подстроены. Для аварий молодые люди иногда специально покупали автомобили. Иногда им удавалось найти владельцев автомобилей, которые тоже были не прочь таким образом подзаработать.

Задержание проходило несколько дней. 9 фигурантов следователям удалось задержать в Приамурье, а десятого подозреваемого задержали в Хабаровске. Мера пресечения определена пока еще не для всех. Один из подозреваемых помещен в следственный изолятор, двое находятся под домашним арестом, пятеро – под подпиской о невыезде. Все они признались в содеянном.

Расследование продолжается. Следователи полагают, что задержанные могут быть причастны и к большему число инцидентов. По уже известным фактам мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования».

Просмотров всего: 44

#ДТП #транспорт

распечатать

Нино Кохреидзе