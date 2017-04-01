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25апреля
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Сегодня, 17:28 1

Амурские депутаты рассмотрят вопрос об увеличении объема средств, расходуемых на капремонт

К очередному заседанию заксобрания Амурской области сформирован проект повестки, в который включено 50 вопросов. Один из них касается капремонта домов. Депутатам предложат рассмотреть поддержанные ранее членами комитета по вопросам экономики и собственности изменения в областной закон.

Новшество заключается в том, чтобы сократить долю средств, составляющих «подушку безопасности» Фонда капремонта жилья, с 50 % до 20 %. Соответственно, объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе расходовать на финансирование программы, будет определен в размере 80, а не 50 процентов объема взносов на капремонт, поступивших за предшествующий год.

В результате количество подлежащих капитальному ремонту домов будет увеличено. Заседание заксобрания, на котором рассмотрят этот вопрос, состоится 27 апреля.

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#ЖКХ #заксобрание

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 минуты назад

    Правильное решение. А вообще в среднем по России этот процент [20] меньше. Поэтому этот процент должен быть ещё меньше.

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