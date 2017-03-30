Один из амурских депутатов за весь 2016 год заработал только 72 тысячи рублей

Фото: zsamur.ru

На официальном сайте Законодательного собрания Амурской области появились сведения о доходах амурских депутатов за 2016 год. Депутат Анатолий Осипов (партия ЛДПР) задекларировал годовой доход в размере 72 589 рублей. Если эту сумму разделить на 12 месяцев, получится, что ежемесячный доход Осипова в среднем составил 6 тысяч рублей.

На сайте амурского закса об Анатолии Осипове сказано, что он является индивидуальным предпринимателем и в настоящее время живет в городе Свободный. Депутат также задекларировал одну квартиру площадью 35 квадратных метров. Транспортными средствами Осипов не владеет.

На втором и третьем местах рейтинга самых бедных депутатов амурского закса оказались Сергей Приходько и Анатолий Фесенко соответственно. Доход либерал-демократа Приходько в 2016 году составил 307 888 рублей. Недвижимостью депутат не владеет, при этом у него есть в собственности автомобиль Toyota Crown.

Анатолий Фесенко, член партии «Единая Россия», в 2016 году заработал 442 747 рублей. Он владеет четырьмя земельными участками, двумя жилыми домами и двумя нежилыми помещениями. Транспортных средств у Фесенко в собственности, согласно его декларации, нет.

Кроме Анатолия Осипова, Сергея Приходько и Анатолия Фесенко, в 2016 году меньше одного миллиона рублей заработали такие депутаты, как Ольга Петайчук, Павел Кораблев, Кирилл Зимин, Сергей Абрамов, Роман Кобызов, Владимир Астахов, Лариса Сорокина, Олег Герасимов, Андрей Алексиков, Александр Воронков и Надежда Багрова.

Как сообщало Амур.инфо, самый богатый депутат амурского заксобрания Федор Сидоров заработал в 2016 году 44 миллиона рублей. Ему уступили Александр Сарапкин с доходом 42 809 143 рубля и Александр Синьков, заработавший 22 654 412 рублей.

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#заксобрание #финансы

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Александр Авдеев