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25апреля
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Сегодня, 17:32 7

Один из амурских депутатов за весь 2016 год заработал только 72 тысячи рублей

Один из амурских депутатов за весь 2016 год заработал только 72 тысячи рублей
Фото: zsamur.ru

На официальном сайте Законодательного собрания Амурской области появились сведения о доходах амурских депутатов за 2016 год. Депутат Анатолий Осипов (партия ЛДПР) задекларировал годовой доход в размере 72 589 рублей. Если эту сумму разделить на 12 месяцев, получится, что ежемесячный доход Осипова в среднем составил 6 тысяч рублей.

На сайте амурского закса об Анатолии Осипове сказано, что он является индивидуальным предпринимателем и в настоящее время живет в городе Свободный. Депутат также задекларировал одну квартиру площадью 35 квадратных метров. Транспортными средствами Осипов не владеет.

На втором и третьем местах рейтинга самых бедных депутатов амурского закса оказались Сергей Приходько и Анатолий Фесенко соответственно. Доход либерал-демократа Приходько в 2016 году составил 307 888 рублей. Недвижимостью депутат не владеет, при этом у него есть в собственности автомобиль Toyota Crown.

Анатолий Фесенко, член партии «Единая Россия», в 2016 году заработал 442 747 рублей. Он владеет четырьмя земельными участками, двумя жилыми домами и двумя нежилыми помещениями. Транспортных средств у Фесенко в собственности, согласно его декларации, нет.

Кроме Анатолия Осипова, Сергея Приходько и Анатолия Фесенко, в 2016 году меньше одного миллиона рублей заработали такие депутаты, как Ольга Петайчук, Павел Кораблев, Кирилл Зимин, Сергей Абрамов, Роман Кобызов, Владимир Астахов, Лариса Сорокина, Олег Герасимов, Андрей Алексиков, Александр Воронков и Надежда Багрова.

Как сообщало Амур.инфо, самый богатый депутат амурского заксобрания Федор Сидоров заработал в 2016 году 44 миллиона рублей. Ему уступили Александр Сарапкин с доходом 42 809 143 рубля и Александр Синьков, заработавший 22 654 412 рублей.

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#заксобрание #финансы

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • не депутат

    не депутат
    49 минут назад

    Я щас расплачусь

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    40 минут назад

    работает себе в убыток

  • апчхее

    апчхее
    34 минуты назад

    что он является индивидуальным предпринимателем

    И работает в убыток?

    Грамотный бухгалтер и можно вообще творить чудеса!

  • Морской человек

    Морской человек
    17 минут назад

    Прям не законодательное собрание, а слёт голодранцев. То есть, эти люди даже себе денег заработать не могут, а бюджетом рулят? Когнитивный диссонанс.

  • ИванЛи

    ИванЛи
    15 минут назад

    А как гопник Фесенко содержит два жилых дома и два не жилых помещения на почти 37 тыс.руб.? В Толя Осипов вообще как выжывает, ему даже до прожиточного минимума не доплачивают. Может его на зону определить? Питание будет регулярное и сбалансированное, да и место ему там определят. А то на 35 квадратах ему и уединится негде. Как задолбало все это! Все эти ноющие политики-чиновники, которым все мало, нажраться с...ки не могут..

  • СаняCh

    СаняCh
    6 минут назад

    Осипов и выглядит как забулдыга, на что же тогда живет Толя? На 6тыс в месяц? Сказочный "лжец"

  • ay

    ay
    3 минуты назад

    72000 - это 6 булок хлеба в день. Вода в кране, в "островах", в туалете - бесплатно. 72000 - жыруй, ни хачу.

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