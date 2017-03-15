Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:24 0

Лев покалечил подростка в саратовском Энгельсе

Лев покалечил подростка в саратовском Энгельсе
Фото: actualnews.org

В городе Энгельс Саратовской области на пятнадцатилетнего школьника напал лев, принадлежащий частному лицу. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По словам руководителя пресс-службы областного минздрава Александра Колоколова, инцидент произошел вечером в понедельник, 24 апреля в районе Мостотряда. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у пострадавшего раны.

«Пострадавшего доставили в 1-ю городскую больницу. Состояние его удовлетворительное. После оказания специализированной помощи родители отказались от дальнейшей госпитализации мальчика», – отметил глава пресс-службы министерства здравоохранения.

Врачи поставили диагноз «укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти», уточняет сайт Sarinform.com. Очевидно, что зверь нападал сзади, когда подросток пытался бежать.

В областном ГУ МВД уточнили, что хищник принадлежит местной 29-летней жительнице. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в местных СМИ и соцсетях сообщали о львице Майя, которую содержат в доме жители Энгельса. Правоохранители тогда разъяснили обеспокоенным горожанам, что животному сделаны все необходимые прививки. Никакого закона его владельцы не нарушают.

Просмотров всего: 41

#дети #животные #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В деле амурского предпринимателя Михаила Корнеева вскрылись новые обстоятельства
Происшествия 1

Апелляцию отклонили: Антона Тарана будет судить мировой судья
Общество 2

В южных районах Приамурья могут продлить сроки охоты
Происшествия 2

В Сковородинском районе задержали браконьеров с тушами косуль и зайца