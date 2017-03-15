Лев покалечил подростка в саратовском Энгельсе

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В городе Энгельс Саратовской области на пятнадцатилетнего школьника напал лев, принадлежащий частному лицу. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По словам руководителя пресс-службы областного минздрава Александра Колоколова, инцидент произошел вечером в понедельник, 24 апреля в районе Мостотряда. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у пострадавшего раны.

«Пострадавшего доставили в 1-ю городскую больницу. Состояние его удовлетворительное. После оказания специализированной помощи родители отказались от дальнейшей госпитализации мальчика», – отметил глава пресс-службы министерства здравоохранения.

Врачи поставили диагноз «укушенная рана ягодиц, бедер и правой кисти», уточняет сайт Sarinform.com. Очевидно, что зверь нападал сзади, когда подросток пытался бежать.

В областном ГУ МВД уточнили, что хищник принадлежит местной 29-летней жительнице. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в местных СМИ и соцсетях сообщали о львице Майя, которую содержат в доме жители Энгельса. Правоохранители тогда разъяснили обеспокоенным горожанам, что животному сделаны все необходимые прививки. Никакого закона его владельцы не нарушают.

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Алексей Воскобойников