Апелляцию отклонили: Антона Тарана будет судить мировой судья

Областной суд отклонил апелляцию предпринимателя Антона Тарана, который хотел, чтобы его судили в Благовещенском городском суде. Решение о том, что уголовное дело Тарана является подсудным для мирового судьи, оставлено неизменным. На ближайший четверг, 27 апреля, назначено первое заседание.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 мая 2016 года Антон Таран попался на попытке подкупа. Он хотел подкупить одного из сотрудников «Амурских коммунальных систем». Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Первоначально суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 25 ноября предпринимателя заключили под стражу. 6 февраля 2017 года начались судебные слушания.

14 февраля Благовещенский городской суд вынес решение о том, что уголовное дело о подкупе является подсудным для мирового судьи. Антон Таран подал апелляцию на это решение, он считал, что его дело относится к полномочиям городского суда.

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Василий Кленин