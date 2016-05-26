Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:14 1

Апелляцию отклонили: Антона Тарана будет судить мировой судья

Апелляцию отклонили: Антона Тарана будет судить мировой судья

Областной суд отклонил апелляцию предпринимателя Антона Тарана, который хотел, чтобы его судили в Благовещенском городском суде. Решение о том, что уголовное дело Тарана является подсудным для мирового судьи, оставлено неизменным. На ближайший четверг, 27 апреля, назначено первое заседание.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 мая 2016 года Антон Таран попался на попытке подкупа. Он хотел подкупить одного из сотрудников «Амурских коммунальных систем». Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Первоначально суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 25 ноября предпринимателя заключили под стражу. 6 февраля 2017 года начались судебные слушания.

14 февраля Благовещенский городской суд вынес решение о том, что уголовное дело о подкупе является подсудным для мирового судьи. Антон Таран подал апелляцию на это решение, он считал, что его дело относится к полномочиям городского суда.

Просмотров всего: 474

#происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    8 минут назад

    Оправдают за заслуги перед отече...кхм, перед гражданами.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В деле амурского предпринимателя Михаила Корнеева вскрылись новые обстоятельства
В России и мире

Лев покалечил подростка в саратовском Энгельсе
Происшествия 2

В Сковородинском районе задержали браконьеров с тушами косуль и зайца
Общество 2

За нацистскую символику вандала отправили на обязательные работы