Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и «Космофест Восточный»

В утреннем эфире радио «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о двигательной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В гости к ведущим Екатерине Кузьминой и Олегу Никитину придут генеральный директор Свердловской областной общественной благотворительной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр», исполнительный директор специального Олимпийского комитета Свердловской области, кандидат педагогических наук Ольга Бойко (г. Екатеринбург) и тренер высшей квалификационной категории по плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья «Детско-юношеской спортивной школы № 18» (г. Уфа), четырехкратный чемпион первенства мира по плаванию Наиль Гарифуллин.

Днем в эфире обсудят фестиваль «Космофест Восточный–2017» и подготовку специалистов для космической отрасли. Гости студии – начальник отдела подготовки и развития персонала ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) Марина Иголкина (г. Москва) и декан инженерно-физического факультета АмГУ, кандидат технических наук Аркадий Козырь. Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL