В День Весны и Труда в Благовещенске пройдет красочное шествие

Фото: admblag.ru

В понедельник, 1 Мая, в Благовещенске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Для участия в традиционном красочном шествии приглашают трудовые коллективы и организации столицы Приамурья. Начнется оно в 11:40.

Праздничные колонны будут формироваться заранее. Сбор – в 11:00 в районе улиц Шевченко – Ленина.

1 Мая, помимо праздничного шествия, благовещенцев и гостей города приглашают посетить площадки «Культурного города на набережной». С 15:00 до 18:30 на набережной реки Амур будут организованы выставки-распродажи, выступления творческих коллективов, танцы для здоровья, конкурсно-развлекательные программы, а также творческие и спортивные площадки молодежных организаций, сообщает пресс-служба администрации города.

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Василий Кленин