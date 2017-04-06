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В День Весны и Труда в Благовещенске пройдет красочное шествие

В День Весны и Труда в Благовещенске пройдет красочное шествие
Фото: admblag.ru

В понедельник, 1 Мая, в Благовещенске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Для участия в традиционном красочном шествии приглашают трудовые коллективы и организации столицы Приамурья. Начнется оно в 11:40.

Праздничные колонны будут формироваться заранее. Сбор – в 11:00 в районе улиц Шевченко – Ленина.

1 Мая, помимо праздничного шествия, благовещенцев и гостей города приглашают посетить площадки «Культурного города на набережной». С 15:00 до 18:30 на набережной реки Амур будут организованы выставки-распродажи, выступления творческих коллективов, танцы для здоровья, конкурсно-развлекательные программы, а также творческие и спортивные площадки молодежных организаций, сообщает пресс-служба администрации города.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    МИР, ТРУШ, МАЙ! )))

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