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Сегодня, 16:33 3

После жалобы благовещенского врача на кабинет-«бомжатник» оштрафовали руководство поликлиники № 2

После жалобы благовещенского врача на кабинет-«бомжатник» оштрафовали руководство поликлиники № 2

Прокуратура Благовещенска проверила информацию врача общей практики, которая, жалуясь на плохое состояние своего кабинета, находящегося по адресу: улица Зеленая, 79А, назвала его «бомжатником». В результате Роспотребнадзор оштрафовал руководство поликлиники № 2, к которой относится этот кабинет.

Как сообщает прокуратура Амурской области, проверка показала, что кабинет действительно находится в плохом состоянии, нарушаются нормы СанПиН. Претензии у ведомства возникли к состоянию потолка, стен, линолеума на полу, светильников общего освещения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административное дело в отношении и. о. главного врача городской поликлиники № 2, которое передали для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по Амурской области. Требования прокуратуры были удовлетворены, и. о. главного врача поликлиники оштрафовали на 500 рублей.

Также в поликлинику внесли представление, в соответствии с которым и.о. главврача привлекли к дисциплинарной ответственности – ему сделали замечание.

«Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города», – отмечают в ведомстве.

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#ЖКХ #закон #здоровье

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    1 час назад

    >главного врача поликлиники оштрафовали на 500 рублей

    Ну теперь то он конечно крепко пожалеет о своем халатном отношении к росейской медицине))))

  • Сервелат

    Сервелат
    1 час назад

    Так причем здесь и.о. главного врача? Если нет финансирования, то и ремонта нет. Вопрос к министерству здравоохранения Амурской обл., а не к руководству поликлиники.

  • nerro

    nerro
    55 минут назад

    денег и так нет, а их не на ремонт забрали, а на штраф

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