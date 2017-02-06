После жалобы благовещенского врача на кабинет-«бомжатник» оштрафовали руководство поликлиники № 2

Прокуратура Благовещенска проверила информацию врача общей практики, которая, жалуясь на плохое состояние своего кабинета, находящегося по адресу: улица Зеленая, 79А, назвала его «бомжатником». В результате Роспотребнадзор оштрафовал руководство поликлиники № 2, к которой относится этот кабинет.

Как сообщает прокуратура Амурской области, проверка показала, что кабинет действительно находится в плохом состоянии, нарушаются нормы СанПиН. Претензии у ведомства возникли к состоянию потолка, стен, линолеума на полу, светильников общего освещения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административное дело в отношении и. о. главного врача городской поликлиники № 2, которое передали для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по Амурской области. Требования прокуратуры были удовлетворены, и. о. главного врача поликлиники оштрафовали на 500 рублей.

Также в поликлинику внесли представление, в соответствии с которым и.о. главврача привлекли к дисциплинарной ответственности – ему сделали замечание.

«Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города», – отмечают в ведомстве.

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Александр Авдеев