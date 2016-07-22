Не все кладбища в Амурской области подготовили к родительскому дню

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В преддверии родительского дня губернатор Приамурья дал поручение благоустроить кладбища на территории области. В муниципалитетах проводилась подсыпка песка, обрезка и облагораживание деревьев, установка мусорных контейнеров, осуществлялся подвоз песка для личных нужд граждан. Всего были благоустроены 448 мест захоронений.

Но ряд территорий не полностью или недобросовестно выполнил поручения главы региона. К примеру, из 21 кладбища, расположенного на территории Завитинского района, убрано было только четыре. Не убранными оказались и 22 кладбища, расположенные на территории Шимановского района. Всего по итогам работы уборка мусора и благоустройство не были проведены на 131 месте захоронений.

Министерству ЖКХ уже дано поручение разобраться с фактами невыполнения поставленных задач и направить предложения по привлечению к ответственности лиц, которые это допустили.

В целом, по информации министерства ЖКХ области, для проведения работ по благоустройству в Приамурье было привлечено 3 370 человек и 413 единиц техники, 265 организаций, вывезено более 1 434 кубометров мусора.

Также главой области были даны поручения по обеспечению автобусного сообщения к местам захоронений. На сегодня в регионе общественный транспорт работает в усиленном режиме. Введены дополнительные маршруты, на некоторых направлениях увеличено количество рейсов.

По одному дополнительному маршруту подвоза населения к местам захоронений открыты в Архаринском, Бурейском, Константиновском, Магдагачинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Серышевском районах, в городе Тында, а также в Прогрессе.

В Благовещенске дополнительное транспортное сообщение осуществляется автобусными маршрутами № 50 (от магазина «Благовещенск» до кладбища на 8 километре), маршрутным автобусом № 51 (от магазина «Благовещенск» до кладбища на 17 километре), а также от кладбища на 8 километре до кладбища на 17 километре курсирует автобус по маршруту следования № 52.

В Белогорском, Завитинском, Ивановском, Тамбовском районах и в городе Свободном добраться до кладбищ можно, воспользовавшись городскими и муниципальными автобусными маршрутами. В Райчихинске к местам захоронений можно отправиться на автобусном маршруте с 09:00 до 17:00, рейсы совершаются через каждые 30-40 минут. В Белогорске до Никольского кладбища можно добраться, воспользовавшись регулярными маршрутами № 8, 12, 113 по расписанию.

В родительский день из Шимановска на кладбище с 10:00 до 18:00 курсирует автобусный маршрут (отправление от площади Ленина). В городе Зея и в Свободненском районе изменены схемы движения маршрутов и расписание движения по маршрутам, сегодня автобусы заезжают на городское кладбище. Помимо этого, вблизи городских кладбищ организовано дежурство экипажей ГИБДД, сообщает областное правительство.

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Екатерина PL