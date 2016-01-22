Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:53 0

101-летняя индийская спортсменка пробежала стометровку за 74 секунды

101-летняя индийская спортсменка пробежала стометровку за 74 секунды
Фото: news.mail.ru

101-летняя индийская бегунья Ман Каур преодолела стометровую дистанцию за одну минуту и 14 секунд. Забег состоялся в городе Окленд (Новая Зеландия) на Всемирных играх ветеранов спорта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на BBC.

В данной возрастной категории Каур была единственной спортсменкой. Перед тем, как решиться на отчаянное мероприятие, женщина прошла подробную медицинскую проверку.

Интересно, что Каур начала заниматься спортом сравнительно недавно – в возрасте 93 лет. Женщина решила вести физически активный образ жизни вместе со своим сыном Гурдевом.

Ранее в апреле стало известно, что в парке аттракционов «Страна фламинго» в британском графстве Йоркшир 105-летний Джек Рейнолдс прокатился на американских горках, установив возрастной рекорд посетителей этого аттракциона.

Просмотров всего: 72

#спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 2

Спортсменка из Свободного установила рекорд Приамурья по тяжелой атлетике
Общество 2

100 лет назад родилась «первая леди джаза» Элла Фицджеральд
Спорт 1

Благовещенск впервые может принять дальневосточные конноспортивные состязания

Спорт 1

В Благовещенске вновь пройдут соревнования по ориентированию «Азимут–2017»