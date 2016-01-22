101-летняя индийская спортсменка пробежала стометровку за 74 секунды
101-летняя индийская бегунья Ман Каур преодолела стометровую дистанцию за одну минуту и 14 секунд. Забег состоялся в городе Окленд (Новая Зеландия) на Всемирных играх ветеранов спорта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на BBC.
В данной возрастной категории Каур была единственной спортсменкой. Перед тем, как решиться на отчаянное мероприятие, женщина прошла подробную медицинскую проверку.
Интересно, что Каур начала заниматься спортом сравнительно недавно – в возрасте 93 лет. Женщина решила вести физически активный образ жизни вместе со своим сыном Гурдевом.
Ранее в апреле стало известно, что в парке аттракционов «Страна фламинго» в британском графстве Йоркшир 105-летний Джек Рейнолдс прокатился на американских горках, установив возрастной рекорд посетителей этого аттракциона.
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