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В южных районах Приамурья могут продлить сроки охоты

В южных районах Приамурья могут продлить сроки охоты
Фото: www.visitkomi.ru

Сроки охоты в южных районах Амурской области могут сдвинуть с 21 по 30 апреля. Изменения произошли после того, как амурские охотники и общественные охотничьи организации обратились в правительство области и управление по охране животного мира и ООПТ региона с просьбой рассмотреть возможность продления сроков охоты на пернатую дичь.

Обращение вызвано неблагоприятными погодными условиями, установившимися в Приамурье. Из-за минусовых ночных температур к началу охотничьего сезона не вскрылись водоемы и сместились сроки перелета птиц.

В связи с этим предполагается установить сроки охоты в южных районах области с 21 по 30 апреля. В северных районах области сроки останутся без изменений, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы успели убедиться в том, что наши охотники – порядочные граждане, которые в большинстве своем соблюдают существующие правила и подчиняются закону. К тому же они откликнулись на наш призыв присоединиться к работе по охране лесов от пожаров. Так, в прошлом году в амурских лесах им удалось задержать 18 нарушителей. Поэтому с учетом сложившихся неблагоприятных условий для охоты мы должны пойти им навстречу и продлить сроки», – отметил губернатор Амурской области Александр Козлов.

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#животные #отдых

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Комментарии
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  • Cardan

    Cardan
    2 часа назад

    Вот это подгон!!! ;)

  • Клаус Попка

    Клаус Попка
    2 часа назад

    ну да..онеж..охотники с голоду сдохнут тез пернатой добычи

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