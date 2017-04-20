Благовещенцев приглашают станцевать вальс Победы под музыку военных лет

Фото: www.gy.orb.ru

В Благовещенске 8 мая в третий раз пройдет патриотическая акция «Вальс Победы». Она начнется на площади Победы в 11:00. К участию приглашаются все жители города, умеющие танцевать вальс. Одежда в стиле военных лет приветствуется.

«Вальс Победы» – это международный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Участники собираются в одно время в одном месте и под музыку военных лет начинают танцевать, погружаясь в праздничную атмосферу 9 Мая 1945 года.

Участие в акции в этом году примет молодежь и старшее поколение по всей России, а также в Белоруссии, Казахстане, Армении и других странах, входящих в организацию договора о коллективной безопасности.

Организаторами «Вальса Победы» в Благовещенске выступают управление по физической культуре, спорту и делам молодежи городской мэрии и Ассоциация пожилых людей. Дополнительная информация по телефону: 37-58-65, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Просмотров всего: 195

#память #праздники

распечатать

Екатерина PL