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В Сковородинском районе задержали браконьеров с тушами косуль и зайца

В Сковородинском районе задержали браконьеров с тушами косуль и зайца
Фото: ctv7.ru

В воскресенье ночью, 23 апреля, в угодьях областного общества охотников и рыболовов в Сковородинском районе сразу у двух групп браконьеров, которые независимо друг от друга передвигались на автомобилях УАЗ и Nissan Safari, нашли разделанные туши косуль и незаконно добытого зайца.

«На выходных была очень плохая погода, мокрый снег ночью шел. Видимо, браконьеры рассчитывали проскочить незамеченными в связи с плохой видимостью и поздним временем. Специально ждали полуночи, чтобы выехать из охотугодий», – пояснил служащий охотуправления, проводивший задержание.

У нарушителей изъяли три ружья, на них составили административные протоколы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Помимо этого, браконьерам придется выплатить штраф — до четырех тысяч рублей — и компенсировать стоимость незаконно добытых животных. Каждая убитая косуля обойдется браконьерам в 60 тысяч рублей.

Охотоведы отмечают, что численность косули в Амурской области падает, в основном из-за браконьеров, сообщает областное охотуправление.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    9 минут назад

    Нужно не протоколы составлять, а конфисковывать оружие и транспорт. И штраф не 60тыс.,а тысяч 150-200..

  • foxik62

    foxik62
    9 минут назад

    Нужно не протоколы составлять, а конфисковывать оружие и транспорт. И штраф не 60тыс.,а тысяч 150-200..

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