Учёные: собаки умеют читать мысли своих хозяев

Фото: cdn.minval.az

Собаки способны читать мысли людей. К такому выводу пришла международная группа учёных после ряда экспериментов, передаёт «Федеральное агентство новостей». Для изучения психологических особенностей четвероногих друзей специалисты провели эксперимент, в рамках которого поместили собаку и человека в одно помещение.

Человек и животное стояли в разных концах комнаты, а перед ними лежали две одинаковые игрушки. Собака могла видеть оба предмета, а от человека один из них был закрыт барьером. После команды принести игрушку собака приносила именно ту, которую видел хозяин. Если человек отворачивался и повторял просьбу, не видя игрушки, собака сама выбирала, что именно принести.

По мнению экспертов, взаимопонимание на бессознательном уровне пришло к собакам в ходе эволюции. Из всех домашних животных только они способны выполнять просьбу человека, угадав её по взгляду или жесту.

«Изучение собак способно ответить на самые непростые вопросы эволюции. Быть может, мы даже сумеем приблизиться к пониманию телепатии», – говорят исследователи.

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Алексей Воскобойников