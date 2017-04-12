Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:02 0

Учёные: собаки умеют читать мысли своих хозяев

Учёные: собаки умеют читать мысли своих хозяев
Фото: cdn.minval.az

Собаки способны читать мысли людей. К такому выводу пришла международная группа учёных после ряда экспериментов, передаёт «Федеральное агентство новостей». Для изучения психологических особенностей четвероногих друзей специалисты провели эксперимент, в рамках которого поместили собаку и человека в одно помещение.

Человек и животное стояли в разных концах комнаты, а перед ними лежали две одинаковые игрушки. Собака могла видеть оба предмета, а от человека один из них был закрыт барьером. После команды принести игрушку собака приносила именно ту, которую видел хозяин. Если человек отворачивался и повторял просьбу, не видя игрушки, собака сама выбирала, что именно принести.

По мнению экспертов, взаимопонимание на бессознательном уровне пришло к собакам в ходе эволюции. Из всех домашних животных только они способны выполнять просьбу человека, угадав её по взгляду или жесту.

«Изучение собак способно ответить на самые непростые вопросы эволюции. Быть может, мы даже сумеем приблизиться к пониманию телепатии», – говорят исследователи.

Просмотров всего: 143

#животные #жизнь #наука

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Лев покалечил подростка в саратовском Энгельсе
Общество

Не все кладбища в Амурской области подготовили к родительскому дню
Общество 2

В южных районах Приамурья могут продлить сроки охоты
Происшествия 2

В Сковородинском районе задержали браконьеров с тушами косуль и зайца