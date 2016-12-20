Главный фонтан Белогорска заработал на неделю раньше

Фото: tvs-media.ru

Фонтан на центральной площади Белогорска начал работу. Как сообщает tvs-media.ru, его запустили на шесть дней раньше, чем обычно.

Перед этим специалисты провели ревизию фонтана, подготовили все расходные материалы, запорные арматуры, комплектующие, привели в порядок водопроводные и водоотводящие сети. Также было отремонтировано основание фонтана, покрашены водопроводные трубы.

По регламенту сезон работы фонтана начинается 1 мая. Однако главой города было принято решение запустить его раньше. Работать фонтан будет с половины восьмого утра до одиннадцати часов вечера.

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#Белогорск #отдых

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Александр Авдеев