Многоэтажка в Сковородине уже несколько лет утопает в дождевых водах

В городе Сковородино каждый год жители многоэтажки по адресу: улица Красноармейская, 6, сталкиваются с одной и той же проблемой. Всю придомовую территорию топят вначале талые, а затем дождевые воды. Неудобства испытывают все жильцы – к дому невозможно пройти, не намочив ноги. Помимо этого, вода затекает в подъезды и подвалы.

Из-за неровной местности многоэтажки в этом квартале расположены на разных уровнях. Жителям дома № 6 по улице Красноармейской не повезло дважды – во-первых, их дом находится в низине, а во-вторых, подъезды выходят на южную сторону, то есть как раз туда, где скапливается вода.

Выйти из положения и избежать потопов могла бы помочь система отвода, но как раз с ней и возникают проблемы. Труба, по которой должна уходить талая и дождевая вода, не справляется. В результате придомовую территорию начинает топить. Откачка воды спасает ненадолго – до следующих дождей.

«Наш дом вначале находился на обслуживании у коммунальной организации, затем в 2014 году мы перешли на самообслуживание, то есть объединились в ТСН – товарищество собственников недвижимости, – рассказывает старшая дома Людмила Пуховская. – После этого на наши обращения в администрацию города нам начали отвечать, что мы сами обслуживаем свой дом, соответственно, и с проблемой затопления должны справляться сами».

Откачивать воду жильцы начали за свой счет. Но больше их беспокоит не это, а то, что они должны бороться с последствиями проблем, возникших не по их вине. «Да заплатим мы за эту откачку воды, делаем это каждый год. Только непонятно, как долго еще это будет продолжаться. Почему администрация не может решить вопрос с этой трубой, в которую должна уходить вода, но не уходит. Целая канава образовалась уже. За трубу несем ответственность не мы, это уже не наша придомовая территория. Трубу обслуживает город. А они все никак не могут наладить систему водоотвода. Плюс с другой стороны дома у нас теплотрасса идет сверху вниз, и вода, сбегая по лоткам, заливает подвал нашего дома. Это тоже не должно быть нашей головной болью, как мы можем в теплотрассу лезть? Мы отвечаем только за свой дом», – высказалась Людмила Александровна.

Этой зимой к уже существующим проблемам добавилась авария на этой самой теплотрассе – затопило несколько дворов многоквартирных домов по улицам 60-летия СССР и Красноармейской, в том числе и дом № 6. Вскоре лужи замерзли, образовав целый каток. Об этом писала местная газета «Амурская звезда». После жалоб жильцов многострадального дома городские службы засыпали скользкие поверхности мелким гравием и шлаком, а также почистили специальной техникой возле подъездов домов. Аварийную протечку и ее последствия ликвидировали работники ООО «СТК».

В теплоснабжающей организации СТК тогда так прокомментировали эту ситуацию: «30 января на ЦТП № 1 приборы учета показали значительное увеличение расхода воды для подпитки системы теплоснабжения. После обследования был обнаружен порыв теплотрассы... Устранить проблему незамедлительно не представлялось возможным, поскольку участок теплотрассы находится под землей. Для выполнения работ требовалась оттаивание грунта путем пожога. В течение недели рабочие теплоснабжающей организации производили пожог, после чего 8 февраля вскрыли грунт и провели монтажные работы по прокладке труб по поверхности земли в обход поврежденного участка. Работы носят временный характер, так как произвести полноценный ремонт в условиях зимнего периода и во время отопительного сезона невозможно. Капитальный ремонт будет выполнен по завершении отопительного сезона... Эта авария не единственная, случившаяся за время прохождения отопительного сезона 2016-2017. Связаны они с тем, что коммунальные системы очень изношены и требуют серьезной реконструкции. Срок их эксплуатации составляет несколько десятков лет, в течение которых каких-либо серьезных работ по их капитальному ремонту не производилось…»

Затопленные со всех сторон жильцы обращались с письменными заявлениями и в администрацию, и в прокуратуру. В прокуратуре, по словам старшей дома, ответили, что городская администрация получала от них представление об устранении нарушений. А в администрации, в свою очередь, Людмиле Александровне сообщили, что проблему с водоотведением устранят. Но до конкретных действий третий год подряд не доходит.

Дозвониться местным властям за комментарием редакции Амур.инфо не удалось. Чтобы получить информацию по этой ситуации, информагентство направило запрос в администрацию города Сковородино.

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Екатерина PL