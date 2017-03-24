В Европейскую неделю иммунизации количество прививающихся амурчан увеличивается на тысячи

В Благовещенске началась 12-я ежегодная Европейская неделя иммунизации, пропагандирующая вакцинацию. За последние десять лет в области в 60 раз снизилась заболеваемость гепатитом Б, в 40 раз – гепатитом А. Сокращается число больных менингококковой инфекцией, коклюшем. Уже три года ни один из амурчан не болел краснухой и корью. Ранее прекратилось заражение дифтерией, полиомиелитом и столбняком.

«За последние 10 лет в три раза увеличился охват населения вакцинацией против гриппа, – рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Мария Самчук. – И в 2016 года он составил 45 % от численности населения области. Это позволило стабилизировать эпидимиологическую ситуацию».

На встрече с журналистами сообщили, что ежегодно от особо опасных заболеваний – клещевой энцефалит, коклюш, дифтерия и другие – прививаются более 70 тысяч амурчан. Желающих сделать вакцину в рамках Европейской недели иммунизации увеличивается на тысячи. Кстати, сделать это можно бесплатно.

«Любой взрослый, любая мамочка могут обратиться в поликлинику – во взрослую или в детскую. Врач обязательно осмотрит, проведет медицинский осмотр и привьет вас. Но можно привить в рамках национального календаря профилактических прививок. Для взрослого населения это дифтерия, столбняк, корь, краснуха. Дети, соответственно, идут с графиком, который им разработан по возрасту и будут прививать», – рассказала Мария Самчук.

В 2017 году задерживается поступление вакцины от клещевого энцефалита. На встрече стало известно, что вакцина для детей поступила в Благовещенск 25 апреля – 27 700 доз. Для взрослых полноценная партия поступит чуть позже.

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#здоровье

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Василий Кленин