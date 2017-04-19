За нацистскую символику вандала отправили на обязательные работы

Фото: mediasat.info

360 часов обязательных работ получил 25-летний амурчанин за то, что разрисовал «Сказочный городок» в Шимановске нацистской символикой. Такое наказание вандалу вынес Шимановский районный суд.

Преступление молодой человек совершил в январе 2017 года. Гуляя по детской площадке он, используя аэрозольный баллончик с красным красителем, нанес на деревянную горку надпись, прославляющую нацизм, и символику.

В суде житель Шимановска раскаялся в содеянном. Это и то, что у молодого человека на иждивении находятся трое малолетних детей, суд учел и назначил наказание в виде обязательных работ.

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#суды

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Нино Кохреидзе