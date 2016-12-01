Ветеран ВОВ из Благовещенска пожаловалась, что ее лишили выплаты к 9 мая

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В редакцию ИА «Амур.инфо» 24 апреля обратилась жительница Благовещенска Ольга Максимова. Горожанка рассказала, что ее бабушке Генелле Николаевне, ветерану Великой Отечественной войны, не выплатили положенные к 9 мая деньги. Решить вопрос «по-хорошему» не получилось, и Ольга собирается обращаться в прокуратуру.

Генелле Николаевне Максимовой уже 90 лет, проживает она одна. 13 апреля почтальон принесла ей пенсию, а вместе с ней должна была передать единовременную выплату, положенную всем ветеранам ВОВ ко Дню Победы, в размере 3 тысяч рублей. Однако, как отмечает Ольга Максимова, этого не произошло.

Ольга говорит: получилось так, что бабушка расписалась за получение денег, а ей их не дали. Родственники обратились в 20-е почтовое отделение Благовещенска, где им пообещали, что выплату донесут 17 апреля. Однако в этот день, со слов Ольги, явилась сотрудница почты, которая не отдала бабушке деньги в тот раз, и накричала на нее, что якобы деньги были отданы еще 13 апреля. После этого почтальон ушла.

«Выяснилось, что на эту доплату есть отдельный квиток, он состоит из двух частей. Одна часть на почте остается, вторая – остается вместе с деньгами у получателя. На почте этот квиток почему-то оказался полностью целым, с необорванной частью. Я им говорю: "Почему он у вас целый, почему вы ничего не отдали бабушке?". Они говорят: "Мы здесь не отрываем". И на квитке пенсионном должна была стоять приписка, что сумма три тысячи – это еще доплата как участнику войны. Этой суммы там тоже не было обозначено», – рассказывает Ольга Максимова.

Ольга обращалась в полицию, где, с ее слов, ей сказали: раз бабушка расписалась за получение денег, ничего доказать не удастся. Заявление принять отказались.

«Дело не в деньгах. Три тысячи – невелика сумма, и мы люди не бедные. Бабушка ни в чем не нуждается. Но сам факт, что к 9 мая, и такое отношение! Наша бабушка, наверное, не единственная, которую просто обманули», – отметила Ольга Максимова.

Горожанка утверждает, что заведующая почтовым отделением № 20 теперь старается ее избегать. Ольга намерена обратиться в прокуратуру.

ИА «Амур.инфо» 24 апреля направило официальный запрос в УФПС Амурской области, чтобы разобраться в ситуации. Ответ был получен 25 апреля. В нем говорится, что в настоящее время денежные средства ветерану уже выплачены, и претензий к предприятию она не имеет. Руководством амурского филиала проведена дополнительная работа с сотрудниками почтовых отделений о соблюдении правил оказания услуг почтовой связи.

В УФПС напоминают всем пенсионерам о важности быть внимательными при получении пенсий, ЕДВ и прочих пособий. «При получении денежных средств почтальоном получателю следует внимательно ознакомиться с суммой начислений. Только после этого, в знак подтверждения получения указанной в квитанции суммы, клиент ставит две подписи: в поручении и в отрывной квитанции. Квитанция остается у пенсионера, поручение – у почтальона для отчетности. При выдаче социальных выплат пенсионер расписывается в ведомости у почтальона, свидетельствующей о вручении денежных средств», – говорится в сообщении.

В случае каких-либо нарушений за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию почтовых услуг «Почта России» несет ответственность перед своими клиентами. Претензионное заявление по российским и международным отправлениям можно заполнить на сайте, распечатать и подать в отделении «Почты России». Также претензию или жалобу можно оставить в мобильном приложении, с помощью обращения через общественную приемную или позвонив по телефону службы поддержки: 8-800-2005-888.

В случае если пенсионер по каким-либо причинам не может получить денежные средства сам, за него это может сделать доверенное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности. Кроме того, люди с инвалидностью для получения почтовых услуг могут бесплатно вызвать сотрудника на дом. Это можно сделать по телефону или по электронной почте. Контактная информация указывается в карточках почтовых отделений.

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#соцзащита

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Александр Авдеев