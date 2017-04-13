В Дагестане школьник погиб от взрыва гранаты в компьютерном клубе

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Ученик восьмого класса погиб, ещё десять человек получили ранения в дагестанском селе Агвали в результате взрыва в компьютерном клубе. Как выяснилось, взорвалась ручная боевая граната, которую, по предварительной информации, пронёс в зал один из подростков, сообщает «Интерфакс».

По данным республиканского МВД, «подросток 2003 года рождения нашёл возле речки Гадиринка гранату неустановленного образца, принёс её в компьютерный клуб и передал своему однокласснику, у которого она выпала из рук и закатилась под стол, где произошел взрыв». В итоге ранения получили десять человек, находившихся в помещении. Ещё один, ученик восьмого класса местной школы, погиб, получив проникающее ранение черепа.

Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу. Среди них четверо детей, при этом состояние троих оценивается как тяжёлое – у одного зафиксированы ранения грудной клетки, у двоих – серьёзные черепно-мозговые травмы.

Вечером в понедельник вертолёт Росгвардии, прибывший в высокогорный район с бригадой врачей вылетел с тремя тяжелоранеными в Махачкалу. Одного из пострадавших, десятилетнего мальчика, доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, двое других пройдут лечение в республиканской клинической больнице и медсанчасти МВД, сообщили в минздраве республики.

Дагестанское следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Со школьником, который, по предварительным данным, принёс гранату в компьютерный клуб, работают следователи с участием психологов. Учителя местной школы характеризуют его как трудного подростка – он состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

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Алексей Воскобойников