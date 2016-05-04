Отопление в Благовещенске отключат 2 мая
Завершить отопительный сезон в амурской столице планируют 2 мая. Такое решение приняли в администрации Благовещенска. Коррективы может внести погода.
Температуры, установившиеся в областном центре в последние дни, позволяют планировать отключение на начало мая, рассказали в городской администрации. Решение принимают, когда среднесуточные температуры не опускается ниже восьми градусов тепла. Распоряжение коснется жилых домов. Решение об отключении тепла в социально значимых учреждениях примут позже.
«Отопление будет отключено 2 мая, если ничего не изменится по прогнозам погоды. А объекты социального назначения – детские садики, школы, больницы, поликлиники – они имеют право отапливаться даже летом. У них стоят индивидуальные приборы учета», – заявил на совещании первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.
После окончания отопительного сезона в Благовещенске пройдут гидравлические испытания и начнутся ремонтные работы на теплосетях.
В 2016 году отопительный сезон в Благовещенске завершился 3 мая.
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