Отопление в Благовещенске отключат 2 мая

Фото: amic.ru

Завершить отопительный сезон в амурской столице планируют 2 мая. Такое решение приняли в администрации Благовещенска. Коррективы может внести погода.

Температуры, установившиеся в областном центре в последние дни, позволяют планировать отключение на начало мая, рассказали в городской администрации. Решение принимают, когда среднесуточные температуры не опускается ниже восьми градусов тепла. Распоряжение коснется жилых домов. Решение об отключении тепла в социально значимых учреждениях примут позже.

«Отопление будет отключено 2 мая, если ничего не изменится по прогнозам погоды. А объекты социального назначения – детские садики, школы, больницы, поликлиники – они имеют право отапливаться даже летом. У них стоят индивидуальные приборы учета», – заявил на совещании первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.

После окончания отопительного сезона в Благовещенске пройдут гидравлические испытания и начнутся ремонтные работы на теплосетях.

В 2016 году отопительный сезон в Благовещенске завершился 3 мая.

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#жизнь

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Нино Кохреидзе