На участие в акции «Подвези ветерана» поступило всего две заявки

Фото: admblag.ru

В рамках акции «Подвези ветерана» автомобилистов Благовещенска приглашают помочь фронтовикам добраться до мест проведения праздничных мероприятий 5, 8 и 9 мая. Прием заявок стартовал 10 апреля. Пока заявили о себе только двое желающих.

«Участников Великой Отечественной войны с каждым годом, к сожалению, становится всё меньше, и шанс лично сказать им «Спасибо!» становится всё ценнее. Эта акция является одной из таких возможностей лично выразить свое глубокое уважение людям, прошедшим войну», – рассказал начальник отдела транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов. – В Благовещенске такая акция уже проводилась в 2015 и 2016 годах, и оба раза горожане активно участвовали в ней. К сожалению, в этом году такой активности нет – пока помочь ветеранам добраться до мест проведения торжеств пожелали лишь два человека, хотя прием заявок мы объявили еще две недели назад».

Заявки на участие принимают в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефонам: 991-809, 991-810 либо по адресу: улица Ленина, 108/2, кабинет 106, 107. Прием заявок будет идти до 3 мая включительно.

Горожанам, откликнувшимся на призыв бесплатно и с комфортом доставить участников Великой Отечественной войны на городские мероприятия, разъяснят, как организовать подвоз, в какое время будут проходить мероприятия. Всех ветеранов будут сопровождать добровольцы корпуса волонтеров Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Василий Кленин