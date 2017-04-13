Благовещенские судебные приставы переедут в новое здание

Фото: politros.com

В Благовещенске начались работы по строительству нового здания Управления ФССП России по Амурской области. Планируется, что приставы переедут туда в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, контракт на строительство здания был заключен 17 апреля с ООО «Калининэнергострой». Согласно договору, подрядчик обязуется завершить работы и передать объект до 30 ноября 2018 года. Контролировать строительство будет ООО «СИ-ТЕХ».

На прошлой неделе начались работы по подготовке территории для строительства. Планируется, что вскоре состоится торжественная закладка памятной капсулы в фундамент будущего здания.

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#строительство

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Александр Авдеев