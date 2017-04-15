Богатейший депутат амурского заксобрания заработал в 2016 году 44 миллиона рублей

Фото: zsamur.ru

На официальном сайте Законодательного собрания Амурской области появились сведения о доходах амурских депутатов за 2016 год. Больше всех удалось заработать Федору Сидорову («Единая Россия»). Он задекларировал доход 44 382 340 рублей.

По информации на сайте, Сидоров не имеет в собственности никаких квартир и домов. В то же время он владелец автомобиля Mersedes Benz GL500 4Matic, катера Custom Weld Storm и прицепа Castom Weld Trailer.

На втором месте по доходам в 2016 году оказался депутат Александр Сарапкин, также член партии «Единая Россия». Он заработал 42 809 143 рубля. В собственности у Сарапкина два земельных участка, квартира, два гаража и четыре нежилых помещения. Депутату принадлежат также маломерное судно Nissan Sun Cruise-24 и прицеп YS FRPYS690R.

Третье место досталось Александру Синькову – он тоже член «Единой России». Синьков в 2016 году заработал значительно меньше Сидорова и Сарапкина – 22 654 412 рублей. В собственности у депутата доля в квартире и три земельных участка. При этом Александр Синьков владеет большим количеством автотранспорта и техники. Среди них машины Toyota Tundra, Mersedes Benz GL 450 4Matic, Lexus LX 570, Toyota Toyoace, Toyota Land Cruiser, самосвалы, автокраны, бетономешалки и многое другое.

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#заксобрание #финансы

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Александр Авдеев