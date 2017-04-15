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Сегодня, 13:02 17

Богатейший депутат амурского заксобрания заработал в 2016 году 44 миллиона рублей

Богатейший депутат амурского заксобрания заработал в 2016 году 44 миллиона рублей
Фото: zsamur.ru

На официальном сайте Законодательного собрания Амурской области появились сведения о доходах амурских депутатов за 2016 год. Больше всех удалось заработать Федору Сидорову («Единая Россия»). Он задекларировал доход 44 382 340 рублей.

По информации на сайте, Сидоров не имеет в собственности никаких квартир и домов. В то же время он владелец автомобиля Mersedes Benz GL500 4Matic, катера Custom Weld Storm и прицепа Castom Weld Trailer.

На втором месте по доходам в 2016 году оказался депутат Александр Сарапкин, также член партии «Единая Россия». Он заработал 42 809 143 рубля. В собственности у Сарапкина два земельных участка, квартира, два гаража и четыре нежилых помещения. Депутату принадлежат также маломерное судно Nissan Sun Cruise-24 и прицеп YS FRPYS690R.

Третье место досталось Александру Синькову – он тоже член «Единой России». Синьков в 2016 году заработал значительно меньше Сидорова и Сарапкина – 22 654 412 рублей. В собственности у депутата доля в квартире и три земельных участка. При этом Александр Синьков владеет большим количеством автотранспорта и техники. Среди них машины Toyota Tundra, Mersedes Benz GL 450 4Matic, Lexus LX 570, Toyota Toyoace, Toyota Land Cruiser, самосвалы, автокраны, бетономешалки и многое другое.

Просмотров всего: 1039

#заксобрание #финансы

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    57 минут назад

    Охохо. Ну и что же на это скажут едроботы?

  • Знаток28

    Знаток28
    55 минут назад

    И чего удивительного? Крупнейшие бизнесмены области, благодаря таким и формируется доходная часть бюджета в качестве налогов, тысячи созданных рабочих мест!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    49 минут назад

    Знаток28И чего удивительного? Крупнейшие бизнесмены области, благодаря таким и формируется доходная часть бюджета в качестве налогов, тысячи созданных рабочих мест!


    Первый пошёл. А если бы это троица была с ЛДПР, что бы ты тут писАть стал?

  • Br35

    Br35
    46 минут назад

    Пересчитываешь свою зп в 18к и в голове не укладывается как у одного человека может быть столько денег? А их там не один...

  • СаняCh

    СаняCh
    45 минут назад

    Если в законодательном собрания есть опытные управленцы, то это плохо? Плюс все эти бизнесмены составляют большую часть бюджета из налоговых выплат, и трудоустроили тысячи человек. Этим стоит гордится, не народ же алкоголем спаивать

  • сибирячка

    сибирячка
    44 минуты назад

    ключевое слово - задекларировал

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    42 минуты назад

    Молодцы, могут работать и рабочие места создавать. Удачи ВАМ мужики, здоровья и благополучия.

  • Б-29

    Б-29
    40 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Охохо. Ну и что же на это скажут едроботы?

    Запомните раз и навсегда: в ЕР лидер партии ум, честь и совесть нашей эпохи! Вывод: все члены партии по умолчанию честнейшие труженики, каждый в своей отрасли. И прекрасно сказал Знаток только представители партии ЕР и им сочувствующие формируют доходную часть бюджета в качестве налогов, тысячи созданных рабочих мест! Даже не тысячи, а миллионы! А всё остальное от лукавого! Как же Вам вбить это в голову. Столько лет долбят, а вы до сих пор не ВЕРИТЕ. Поверьте, если поверите, жить станет лучше и веселей!

  • Туж2

    Туж2
    38 минут назад

    Знаток28

    И чего удивительного? Крупнейшие бизнесмены области, благодаря таким и формируется доходная часть бюджета в качестве налогов, тысячи созданных рабочих мест!



    Благодетель

    ......

  • S kak $

    S kak $
    32 минуты назад

    Br35

    Пересчитываешь свою зп в 18к и в голове не укладывается как у одного человека может быть столько денег? А их там не один...



    Извините, но "зп в 18к" это ненормально. Для взрослого здорового мужика, конечно.

  • СаняCh

    СаняCh
    31 минута назад

    Br35Пересчитываешь свою зп в 18к и в голове не укладывается как у одного человека может быть столько денег? А их там не один...


    Кому то дано быть бизнесменом, кому то таксистом. Каждый сам выбирает чем он будет заниматься

  • starco

    starco
    30 минут назад

    MbIcли вcлyxОхохо. Ну и что же на это скажут едроботы?


    Что едроботы будут говорить - не знаю, но то, что у этих людей доходы соответствуют уровню их бизнеса - вполне нормально.

  • starco

    starco
    26 минут назад

    Br35Пересчитываешь свою зп в 18к и в голове не укладывается как у одного человека может быть столько денег? А их там не один...


    Я больше скажу. Если пересчитать через МРОТ - вообще ужас... А если через пособие по безработице - сущий кошмар... Но фишка в том, что тот же Фёдор Валентинович Сидоров развивает свое предприятие, запустил добычу рудного золота, перевез драги в Забайкалье... А ведь мог бы банально стричь купоны, не напрягаясь, а не тратить сотни миллионов на развитие.

  • oenesterov

    oenesterov
    21 минута назад

    побольше бы таких как Сидоров и Синьков! что тут еще можно сказать?

  • Holmes

    Holmes
    17 минут назад

    Ооооо! Любимая тема про чужие бабки!

    (в комментах будет очень много текста) ;)

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    16 минут назад

    starco
    MbIcли вcлyxОхохо. Ну и что же на это скажут едроботы?


    Что едроботы будут говорить - не знаю, но то, что у этих людей доходы соответствуют уровню их бизнеса - вполне нормально.


    О другом речь, друг мой. Если бы эти персоны были из другой партии, их бы тут же с дерьмом смешали едроботы. Независимо от соотвествия дохода уровню их бизнеса.

  • СаняCh

    СаняCh
    10 минут назад

    MbIcли вcлyx
    starco
    MbIcли вcлyxОхохо. Ну и что же на это скажут едроботы?


    Что едроботы будут говорить - не знаю, но то, что у этих людей доходы соответствуют уровню их бизнеса - вполне нормально.


    О другом речь, друг мой. Если бы эти персоны были из другой партии, их бы тут же с дерьмом смешали едроботы. Независимо от соотвествия дохода уровню их бизнеса.


    А теперь представь, что эти персоны исчезают вместе со своими достижениями? 2000+ безработных, бюджет теряет внушительную сумму, которая между прочим идет на обеспечение соц гарантий.

    И эти люди честны перед своими избирателями, все честно декларируют, честно платят налоги. Упрекать человека в успешности? Ну а что еще могут боты Труша?

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