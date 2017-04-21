Амурская область по-прежнему во власти дождей: прогноз погоды на 26 апреля

Фото: tsamax.su

В Амурской области 26 апреля ожидается переменная облачность, местами выпадут слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью по северу области будет держаться в пределах от нуля до минус 5 градусов, по югу – от минус 2 до плюс 3. Днем термометры покажут 10...15 градусов выше нуля, местами по северу – плюс 5…10.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность. В первой половине ночи пройдут слабые осадки преимущественно в виде дождя, днем будет без существенных осадков. Северо-западный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем его порывы достигнут 11-16 метров в секунду.

Столбик термометра в городе ночью будет держаться на отметках от нуля до плюс 2 градусов. Днем температура составит 11…13 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL