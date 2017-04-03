Более 700 тысяч квадратных метров в Амурской области очистили от мусора

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В Амурской области на сегодняшний день на территориях всех муниципальных образований прошли субботники. В них приняли участие более 30 тысяч амурчан из 600 предприятий и организаций Приамурья. Для очистки от мусора более 700 тысяч квадратных метров было привлечено более 90 единиц техники.

По информации министерства ЖКХ Амурской области, в областном центре Приамурья участники акции «Чистый город», организованной ГСТК, убрали более 80 тысяч квадратных метров территории. Для проведения акции подготовили 379 грабель, 204 лопаты, 820 мётел и 30 000 мешков.

«Уже видно, как преобразились города и села области. Уборка от мусора территорий пришкольных участков, учебных заведений, предприятий, организаций, парков, улиц, облагораживание деревьев, высадка молодых саженцев заметно изменила облик Приамурья, – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Гордеев. – Наша задача вместе со всеми жителями Приамурья сохранить чистоту, быть аккуратными».

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#жизнь #ЖКХ

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Екатерина PL