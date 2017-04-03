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25апреля
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Сегодня, 12:17 6

Более 700 тысяч квадратных метров в Амурской области очистили от мусора

Более 700 тысяч квадратных метров в Амурской области очистили от мусора
Фото: www.gornovosti.ru

В Амурской области на сегодняшний день на территориях всех муниципальных образований прошли субботники. В них приняли участие более 30 тысяч амурчан из 600 предприятий и организаций Приамурья. Для очистки от мусора более 700 тысяч квадратных метров было привлечено более 90 единиц техники.

По информации министерства ЖКХ Амурской области, в областном центре Приамурья участники акции «Чистый город», организованной ГСТК, убрали более 80 тысяч квадратных метров территории. Для проведения акции подготовили 379 грабель, 204 лопаты, 820 мётел и 30 000 мешков.

«Уже видно, как преобразились города и села области. Уборка от мусора территорий пришкольных участков, учебных заведений, предприятий, организаций, парков, улиц, облагораживание деревьев, высадка молодых саженцев заметно изменила облик Приамурья, – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Гордеев. – Наша задача вместе со всеми жителями Приамурья сохранить чистоту, быть аккуратными».

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Аж гордость прет! Сначала засираем потом убираем и хвалим себя, ай молодцы! А суть-засранцы.

  • Клаус Попка

    Клаус Попка
    1 час назад

    ваша задача господин Гордеев работать регулярно, а не один раз в год.

    И тогда город будет чистый. Чисто там где убирают.

  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    1 час назад

    Клаус Попка

    ваша задача господин Гордеев работать регулярно, а не один раз в год.

    И тогда город будет чистый. Чисто там где убирают.



    чисто - там где не срут

  • Клаус Попка

    Клаус Попка
    1 час назад

    Лабынкыр

    Клаус Попка

    ваша задача господин Гордеев работать регулярно, а не один раз в год.

    И тогда город будет чистый. Чисто там где убирают.



    чисто - там где не срут



    убирать надо чаше, а не срать попробуйте самостоятельно))) не выдет наверно

  • slunopotam

    slunopotam
    20 минут назад

    На сегодняшний день, на завтрашний завтр, на вчерашний вчер.

    Мне интересна одна вещь: а как страны, где нет субботников, обходятся с уборкой?

    Наверное, не в пример Благовещенску, грязью заросли?

  • Чертополох

    Чертополох
    4 минуты назад

    Приглашаем господина министра в гости в Новорайчихинск. В посёлке полгода мусор не вывозится и свалки на каждом перекрёстке и в каждом дворе - людям элементарно некуда выносить мусор. Никакой субботник не спасёт уже давно.

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