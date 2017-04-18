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В штате Орегон выстрелом в затылок убита россиянка

В штате Орегон выстрелом в затылок убита россиянка
Фото: twitter.com

27-летняя россиянка Анна Репкина убита в округе Бентон американского штата Орегон. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщило агентство Associated Press, передаёт ТАСС.

По данным властей Бентона, Анна прибыла в Лос-Анджелес (штат Калифорния) в начале марта и на прошлой неделе была обнаружена мёртвой в труднодоступной местности в штате Орегон. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок. По подозрению в убийстве задержан 27-летний местный житель Уильям Харгроув, подрабатывающий вышибалой в местном баре.

По предварительной информации, мужчина поддерживал близкие отношения не только с Репкиной, но и с другой женщиной, которая в определённый момент потребовала от него сделать окончательный выбор. «Он принял решение. Харгроув отвел другую женщину в удалённое место, где она позднее была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни», – рассказала журналистам помощник прокурора округа Бентон Эми Матуско. Она также уточнила, что подозреваемый жил с двумя женщинами в двух различных домах.

Заместитель шерифа округа Бентон Грегори Ридлер отметил, что погибшая признавалась, что приехала в США из Москвы в поисках спутника жизни.

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#криминал #происшествия #США

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