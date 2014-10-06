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Сегодня, 12:05 0

На амурские дороги из федерального бюджета выделили 210 миллионов рублей

На амурские дороги из федерального бюджета выделили 210 миллионов рублей
Фото: pravdaurfo.ru

На финансовое обеспечение дорожной деятельности Приамурья в 2017 году область из федерального бюджета получит 210 миллионов рублей. Соглашение об этом правительство региона заключило с Росавтодором. Деньги выделены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России 2010–2020 годы».

«В результате этой работы за счет федеральных средств региональный дорожный фонд увеличится на 210 миллионов рублей, которые начнут поступать в область в третьем квартале. Полученные от Росавтодора средства будут распределены на дорожные объекты, соединяющие труднодоступные районы области», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

По информации министерства транспорта и строительства Амурской области, в этом году планируется провести реконструкцию участка автомобильной дороги регионального значения Введеновка – Февральск – Экимчан.

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#областная власть #российская власть #транспорт

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