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В Благовещенске суд оштрафовал китайца, попытавшегося вывезти из России золото

В Благовещенске суд оштрафовал китайца, попытавшегося вывезти из России золото
Фото: sakhapress.ru

Благовещенский городской суд приговорил к штрафу гражданина КНР Му Личунь за то, что тот попытался незаконно вывести из России самородное золото стоимостью более 1 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Инцидент произошел в октябре 2016 года. Му Личунь находился в Благовещенске. Он получил от неустановленного лица сверток, где находилось шлиховое самородное золото массой почти полкилограмма, которое Личунь собрался доставить в КНР. Чтобы утаить ценный груз от таможенного контроля, китаец спрятал сверток в пустую пачку из-под сигарет. Пачку он положил в карман верхней одежды и направился на Благовещенский таможенный пост, чтобы выехать в КНР. Му Личунь не стал декларировать товар, в результате был задержан. Общая стоимость изъятого шлихового самородного золота составила 1 015 096 рублей.

Как отмечается, Му Личунь полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Во время следствия он дал полные признательные показания.

Мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в размере 70 000 рублей. Шлиховое золото будет обращено в доход государства.

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#закон #Китай #происшествия #суды

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