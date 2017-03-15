Муниципальный грант может помочь решению проблемы бездомных собак в Благовещенске

В феврале этого года администрация Благовещенска объявила конкурс социально значимых проектов на предоставление муниципального гранта. Всего было представлено 37 проектов от некоммерческих организаций. В их числе и зоозащитная организация, которая в итоге получила деньги на приобретение оборудования для отлова безнадзорных собак.

Как рассказал заместитель мэра города Олег Косолапов, количество участников конкурса, которые хотят получить деньги на реализацию своих проектов, ежегодно растет. Так, в этом году бюджетом было предусмотрено полтора миллиона рублей на гранты, при этом заявок было подано на 4 миллиона 600 тысяч рублей.

В связи с этим жюри расставило приоритеты – какие проекты наиболее долгосрочные и важные для горожан, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

«В этом году мы дали грант на решение проблемы по безнадзорным животным. Мы много говорим о том, что эту проблему надо решать и что зоозащитники должны участвовать в аукционах по регулированию численности безнадзорных животных, но они ссылаются на то, что у них нет на это средств, так как одним из основных условий участия в конкурсах по вылову животных является наличие специального оборудования. Мы очень надеемся, что у нас общественная организация, выигравшая грант, закупит это оборудование. Она будет сама решать вопрос по отлову собак и в будущем будет принимать участие в наших аукционах», – сказал Олег Косолапов.

На реализацию проекта «Проблема бездомных животных – проблема всех и каждого» общественная организация любителей животных города Благовещенска «ВЕЛЕС» (приют «Остров спасения») получила 200 тысяч рублей. Эта стандартная сумма гранта, выделяемая администрацией города на один проект. При этом, как сообщает мэрия, доля средств гранта не может превышать 70 % общих расходов по проекту.

Всего в конкурсе было отобрано 10 проектов-победителей. В их числе, помимо проекта зоозащитников, проект «Ровесники – навсегда!»; «Памятное шествие ко Дню Победы»; «Город – сад»; «С юбилеем, родное село!»; экологический фестиваль «Журавли»; общегородской благотворительный фестиваль «Территория добра»; «Территория спортивного интеллекта»; «Молодежный литературный сквер»; «Чемпион–2018».

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#животные #жизнь #мэрия

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Екатерина PL