СМИ: американский бомбардировщик сгорел на Гуаме из-за птицы

Фото: life.ru

Причиной крушения американского бомбардировщика B-52 на Гуаме весной 2016 года могло стать попадание птицы в двигатель, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

По данным следствия, пилот воздушного судна рассказал о том, что в момент, когда приборы зафиксировали резкое падение тяги, он наблюдал в воздухе птиц. Версию об ошибке лётчика следствие отвергло, признав, что тот следовал всем необходимым инструкциям. Самолёт стоимостью 112 миллионов долларов был полностью уничтожен пожаром.

ЧП случилось 19 мая прошлого года в ходе учений. Во время взлёта бомбардировщика внезапно произошло резкое падение тяги. При аварийной посадке тормозной парашют самолёта отказал, а колёсные тормоза оказались не в состоянии остановить B-52, который выкатился за пределы взлетной полосы и загорелся. Всем семерым членам экипажа удалось благополучно покинуть машину.

Вскоре после крушения спасатели заявили, что произошедшее не было террористической атакой, передаёт Life.ru. «Мы заверяем общественность в том, что это не выглядит как атака, и мы призываем всех воздерживаться от распространения домыслов или распространения какой-либо информации, исходящей не от Управления гражданской обороны или самих военных», – сказал тогда представитель пожарного управления Кевин Райлли.

Boeing B-52 – американский многофункциональный тяжёлый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года.

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Алексей Воскобойников