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В ДТП на Кольцевой в Благовещенске пострадали три человека

В ДТП на Кольцевой в Благовещенске пострадали три человека
Фото: ИА «Сканер»

Во вторник утром, 25 апреля, в Благовещенске произошло ДТП на улице Кольцевой. В результате аварии различные травмы получили три человека, сообщает ИА «Сканер».

По улице Кольцевой следовал учебный автомобиль. В районе дома № 7 он притормозил. Ехавшая следом Toyota Corolla также притормозила. За Toyota Corolla следовала еще одна Toyota – универсал. Водитель этой машины прозевал момент торможения и, чтобы избежать столкновения, ушел на встречную полосу.

В это время там двигался автомобиль Nissan Tiida, за рулем находилась женщина-водитель. Она испугалась возможной аварии и также выехала на встречку, где Tiida лоб в лоб столкнулась с Toyota Premio.

В результате аварии пострадали трое человек: мужчина и женщина с Nissan Tiida и мужчина с Toyota Premio.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Ser_86

    Ser_86
    2 часа назад

    Очередное доказательство что большинство ездить не умеют. Тупо висят на руле и давят на педальки. А в экстренной ситуации мозг полностью отключают.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    2 часа назад

    Сказочная плотность клоунов не в том месте и не в то время.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Уйти на встречку, чтобы избежать столкновения...



  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Причина одна - нарушение скоростного режима . Если машины будут двигаться в населенных пунктах 50 км/ ч , то такие ДТП уйдут в историю . Как в Европейских странах .

  • ay

    ay
    1 час назад

    Фигня какая-то написана. Учебный жигуль стоял в левой полосе, справа от него был Камаз. Такси остановилась перед "жигулем". А вот следовавший за ним универсал полез на встречку. И премяха (шедшая за универсалом) тоже. Она и разнесла тииду, которая на встречку не лезла.

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    1 час назад

    А на автомастерской вдали для разбитых автомобилей "издевательская " надпись виднеется "Поздравляем с праздником !".))

  • Морской человек

    Морской человек
    56 минут назад

    День жестянщика!!!

  • Б-29

    Б-29
    55 минут назад

    ay

    Фигня какая-то написана. Учебный жигуль стоял в левой полосе, справа от него был Камаз. Такси остановилась перед "жигулем". А вот следовавший за ним универсал полез на встречку. И премяха (шедшая за универсалом) тоже. Она и разнесла тииду, которая на встречку не лезла.

    Амур инфо: В это время там двигался автомобиль Nissan Tiida, за рулем находилась женщина-водитель. Она испугалась возможной аварии и также выехала на встречку, где Tiida лоб в лоб столкнулась с Toyota Premio.

    Кто ВРЁТ???

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