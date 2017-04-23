В ДТП на Кольцевой в Благовещенске пострадали три человека

Фото: ИА «Сканер»

Во вторник утром, 25 апреля, в Благовещенске произошло ДТП на улице Кольцевой. В результате аварии различные травмы получили три человека, сообщает ИА «Сканер».

По улице Кольцевой следовал учебный автомобиль. В районе дома № 7 он притормозил. Ехавшая следом Toyota Corolla также притормозила. За Toyota Corolla следовала еще одна Toyota – универсал. Водитель этой машины прозевал момент торможения и, чтобы избежать столкновения, ушел на встречную полосу.

В это время там двигался автомобиль Nissan Tiida, за рулем находилась женщина-водитель. Она испугалась возможной аварии и также выехала на встречку, где Tiida лоб в лоб столкнулась с Toyota Premio.

В результате аварии пострадали трое человек: мужчина и женщина с Nissan Tiida и мужчина с Toyota Premio.

Просмотров всего: 2436

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Фотогалерея

Александр Авдеев