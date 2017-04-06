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Сегодня, 11:06 0

В Госдуме раскритиковали идею объединения Красноярска, Кемерова и Новосибирска

В Госдуме раскритиковали идею объединения Красноярска, Кемерова и Новосибирска
Фото: vse42.ru

Депутат Государственной Думы от Омской области Виктор Шрейдер назвал нерациональной идею красноярских чиновников об объединении шести сибирских регионов в одну урбанизированную единицу. Речь шла о создании единой территории на основе Красноярска, Омска, Томска, Кемерова, Новокузнецка, Барнаула и Новосибирска, передаёт VSE42.Ru.

«На мой взгляд, такое предложение абсолютно нерациональное. Такие попытки в новейшей истории уже несколько раз предпринимались: предлагали и отдельное Сибирское государство в начале девяностых, и укрупнение регионов. Но это абсолютно нелогично: у каждой территории свои особенности, своя история, традиции и так далее», – подчеркнул Шрейдер, добавив, что с точки зрения экономики это тоже не совсем продуктивный вариант.

«Я абсолютно убеждён, что укрупнение или какая-либо автономия – это совершенно не тот путь, по которому нам надо идти. Границы субъектов, которые уже сложились, на данный момент являются наиболее оптимальной структурой», – заявил депутат.

Автор небесспорной инициативы, депутат законодательного собрания Красноярского края Александр Усс, в защиту своей идеи говорил о том, что создание Южно-Сибирского урбанизированного региона поспособствует улучшению взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии.

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#политика #российская власть

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