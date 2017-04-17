В амурском селе неизвестные повредили надгробия на кладбище

На днях в селе Березовка Ивановского района произошел инцидент на местном кладбище. Неизвестные повредили несколько надгробий. В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается полиция.

«В полицию поступило сообщение от жителей села Березовка о том, что повреждены надгробия. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются свидетели, очевидцы происшествия, а также лица, которые могут быть к нему причастны», – рассказала ИА «Амур.инфо» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Полиция напоминает амурчанам, что при выявлении подобных инцидентов необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы.

Как сообщало Амур.инфо, похожий случай произошел недавно в Свободном. На местном кладбище неизвестные разрушили около сотни надгробий. В деле уже появились подозреваемые.

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Александр Авдеев