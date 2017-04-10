Учёные случайно открыли гусениц, способных поедать и разлагать полиэтилен

Фото: http://mothphotographersgroup.msstate.edu

Учёные из Кембриджского университета установили, что гусеницы большой восковой моли обладают способностью разлагать полиэтилен. Результатами своих исследований специалисты поделились на страницах журнала Current Biology, передаёт ИА Regnum.

По словам профессора Паоло Бомбелли, данное открытие может помочь избавиться от огромного количества мусора, который скапливается на свалках и в океане. Полиэтилен представляет серьёзную проблему для окружающей среды, поскольку крайне медленно разлагается в естественных условиях.

Любопытно, что открытие было сделано учёными случайно. Одна из авторов исследования биолог Федерика Берточчини, увлекающаяся пчеловодством, обнаружила в своих ульях личинок большой восковой моли – бабочки-вредителя, известной под латинским названием Galleria mellonella. Женщина собрала непрошеных гостей в полиэтиленовый пакет, но спустя некоторое время обнаружила, что пакет прогрызен насквозь, гусеницы расползлись по её дому.

Это натолкнуло Берточчини на проведение полноценного эксперимента. Несколько сотен вредителей были помещены на большой полиэтиленовый пакет. Через 40 минут на нём появились первые дырки. Спустя 12 часов гусеницы съели 92 миллиграмма полиэтилена. По подсчетам Берточчини и её коллег, это существенно больше, чем объём вещества, который был бы за аналогичное время разложен бактериями или грибком. Последующие эксперименты показали, что Galleria mellonella способна полностью переваривать полиэтилен.

Более того – учёные установили, что полиэтилен разлагается, даже если на него положить раздавленную гусеницу. Специалисты считают, что разложение метериала вызывает некий особый фермент, вырабатываемый либо железами гусениц, либо бактериями-симбионтами в их пищеварительной системе.

Авторы исследования планируют выделить вещество, разлагающее полиэтилен, а затем синтезировать его искусственным путём.

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#животные #наука

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Алексей Воскобойников