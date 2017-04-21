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25апреля
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Сегодня, 10:54 4

В Амурской области за сутки не было ни одного пала

На сегодняшний день на всей территории Амурской области установилась дождливая погода. Везде прогнозируется усиление ветра и выпадение осадков различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Такие погодные условия позволили амурским пожарным сделать передышку: за прошедшие сутки в Приамурье не было зарегистрировано ни одного природного пожара.

По данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС, по состоянию на утро 25 апреля на территории Амурской области не выявлено ни одной термоточки, пожарные подразделения на ликвидацию палов не выезжали.

Однако в Амурской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Первый класс пожарной опасности на сегодняшний день установлен в 19 районах, второй – только в одном, Тындинском. Все спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    СЛАВА БОГУ ДОЖДЬ

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Дмитрий1959

    СЛАВА БОГУ ДОЖДЬ



    во во!

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Дмитрий1959

    СЛАВА БОГУ ДОЖДЬ



    Причем тут дождь и бог - мчс рулит

  • Б-29

    Б-29
    6 секунд назад

    Vlad2

    Дмитрий1959

    СЛАВА БОГУ ДОЖДЬ



    Причем тут дождь и бог - мчс рулит

    СЛАВА БОГУ МЧС РУЛИТ

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