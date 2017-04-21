В Амурской области за сутки не было ни одного пала

На сегодняшний день на всей территории Амурской области установилась дождливая погода. Везде прогнозируется усиление ветра и выпадение осадков различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Такие погодные условия позволили амурским пожарным сделать передышку: за прошедшие сутки в Приамурье не было зарегистрировано ни одного природного пожара.

По данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС, по состоянию на утро 25 апреля на территории Амурской области не выявлено ни одной термоточки, пожарные подразделения на ликвидацию палов не выезжали.

Однако в Амурской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Первый класс пожарной опасности на сегодняшний день установлен в 19 районах, второй – только в одном, Тындинском. Все спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.

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Екатерина PL