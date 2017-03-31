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Сегодня, 10:11 0

Доллар обновил минимум почти двухлетней давности

Доллар обновил минимум почти двухлетней давности
Фото: valuta.dp.ua

Стоимость доллара на Московской бирже снизилась в понедельник до 55,766 рубля (это на 68,9 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов). До такой отметки американская валюта не опускалась с 3 июля 2015 года, отмечает РБК.

Стоимость же евро, напротив, поднялась 24 апреля до 60,938 рубля (это на 36,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов).

По словам главного аналитика Нордеа Банка Дениса Давыдова, российская национальная валюта сохраняет привлекательность благодаря воздействию налогового фактора и восстановлению нефтяных цен, а также росту оптимизма в отношении рисковых активов после итогов первого тура президентских выборов во Франции.

«Вместе с тем вторая половина недели может оказаться куда менее позитивной для российской валюты. Постепенное угасание электорального оптимизма, сохранение геополитических рисков, предстоящие продолжительные выходные, слабая нефть и решение ЦБ по ставке – всё это будет довлеть над рублём, который в итоге может сдержанно отступить», – уточнил эксперт.

К 13:10 по московскому времени стоимость доллара на Московской бирже составляла 55,8289 рубля, евро – 60,662 рубля.

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#экономика

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