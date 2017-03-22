Одежда и автозапчасти оказались самым «популярным» контрафактом на Благовещенской таможне

В 2016 году на таможне Благовещенска выявили более 44 тысяч единиц товаров, маркированных товарными знаками, внесёнными в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и охраняемыми Роспатентом. Основная номенклатура контрафакта – запасные части к транспортным средствам, ключи, куртки, обувь, фломастеры и ярлыки.

По этому направлению специалистами возбуждено 25 дел об административных правонарушениях: 24 дела по части 1 статьи 14.10 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» и одно дело по части 1 статьи 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» КоАП РФ.

Арбитражные суды вынесли штрафные санкции на общую сумму 519 тысяч рублей по шести делам об административных правонарушениях. Товарные знаки, по которым возбуждались дела: Adidas, BASK, Cummins, IR, Gates, Nike, Reebok, Scholl, HOLSET, WABCO.

В первом квартале 2017 года Благовещенской таможней возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.10 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» КоАП РФ. Арбитражными и мировыми судами Амурской области вынесено штрафных санкций по 8 делам на общую сумму 190 тысяч рублей. Основная номенклатура контрафактного товара – запасные части к транспортным средствам, товары народного потребления (сотовые телефоны, аккумуляторы для сотовых телефонов) и одежда (спортивные брюки, ветровки и костюмы).

Товарные знаки, по которым были возбуждены дела Adidas, BMW, Cummins, Land Rover, Mercedes-Benz, Samsung и SHANTUI, сообщает пресс-служба таможни.

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Екатерина PL