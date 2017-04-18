Брак и развод можно будет оформить по Интернету: обзор прессы

Фото: news.vsemetri.com

Под кого оборудуют подводные лодки в США; во сколько раз новые российские ракеты превышают скорость звука; у кого из кандидатов в президенты Франции есть тайный муж – об этом и не только в обзоре прессы, подготовленном ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

Вам статья

В «Российской газете» пишут, что жениться и разводиться мы вот-вот сможем по Интернету. Статья под рубрикой «Госуслуги» достаточно большая и по большей части посвящена скучноватой статистике названного портала, то есть рассчитана на узконаправленную аудиторию. Но первострочное сообщение о женитьбе, а главное, о разводе явно увеличит число читателей.

Напишут же такое

Еще в газете о том, что в США атомные подводные лодки начинают перестраивать «под женщин»: практически все отсеки субмарин станут удобными для женщин-моряков. Из самого обычного обозреватель называет только отдельные и специально оборудованные туалеты, зеркала в ванных комнатах, фитнес-отсеки. Для прекрасного пола специально ослабят тугие вентили и рычаги, в пайковом комплекте предусмотрены косметические и предохранительные средства.

Очень интересно

В «Амурской правде» читателям дают возможность изучить подробности инструкции «Как стать миллионером в сельском хозяйстве». Понятно, что для начала нужно стать сельским хозяином. Дальше необходимо будет научиться отличать быка от… Впрочем, пишет Павел Андреевич, он не ёрничает: отрасль сложная, трудоемкая, и понятно, что трудиться на земле нужно с полной отдачей сил и пониманием процесса.

Это только один материал издания, а при этом автор обзора с интересом прочел публикации Андрея Анохина, Варвары Носыревой, Елены Васильевой… А потом оказалось, что таким образом он прочел «Амурку» от корки до корки. Что и всем советует.

Полный абзац

Далее «Комсомольская правда», горделиво заявляющая, что теперь у российской армии есть ракеты, которые в 8 раз быстрее звука. Увидев «ракетный» анонс, Павел Савинкин, как всякий нормальный пацан, которому интересно всё про оружие, полез искать эту самую публикацию, да на пути столкнулся с материалом о том, что у Макрона – того самого, что вышел во второй тур президентской гонки во Франции, – есть тайный муж.

Выборы президента, конечно, дело Франции, нда-а… Но тайный муж… И почесывая затылок, Павел Андреевич перешел к другому изданию.

На посошок

Ну и напоследок небольшая, но привлекающая внимание заметка из журнала «Наука и жизнь», где говорится о том, что действие спиртного усиливается, если пьющий активно «общается» с себе подобными, то есть с собутыльниками. Такой вывод сделали американские ученые. Согласно их наблюдениям, человек, пьющий в одиночестве, пьянеет медленнее, а если принимает спиртное в компании, то действие алкоголя наступает быстрее.

Занудные научные обоснования об активности нейронов обозреватель опускает – на трезвую голову не разобраться. Но ему интересно другое: ученые наблюдали за посторонними или за собой?

Просмотров всего: 488

#СМИ

распечатать

Нина Гвоздкова