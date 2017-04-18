В Благовещенске при пожаре в доме эвакуировали почти 80 человек

В ночь на вторник, 25 апреля, в Благовещенске произошел пожар в двенадцатиэтажном жилом доме по улице Горького. Пожарным пришлось эвакуировать 79 человек, в том числе 15 детей.

После поступления сообщения о возгорании на место выехали пожарные – в общей сложности 27 человек и 9 единиц техники. На момент их прибытия на 12 этаже наблюдалось горение электрощитовой. В течение пяти минут его локализовали, ещё спустя шесть минут ликвидировали.

В результате пожара была повреждена электрощитовая шахта со второго по 12-й этаж дома, уничтожено электрооборудование на площади 40 квадратных метров, повреждены электрощитовые на площади 20 квадратных метров. Также оказались закопчены общие коридоры подъезда на площади 100 «квадратов».

Огнеборцами спасены 12 человек, из них трое детей. Эвакуировано 79 человек, из них 15 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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Александр Авдеев