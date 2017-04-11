Путин узнал себя в морском ангеле, поедающем морского чёрта

Фото: rus.rt.com

Президент России Владимир Путин, посмотревший на заседании Русского географического общества, видео проекта «Изучение подводного мира арктических вод России», прокомментировал кадры, где моллюск морской ангел поедает моллюсков под названием морской чёрт. В этом процессе глава государства увидел много схожего с его работой, передаёт РИА Новости.

«Морской ангел, и он поедает чёртика, да? То, чем я занимаюсь. Приходится всё время смотреть, чтобы нас никто не съел, и оглядываться по сторонам», – не без иронии отметил российский лидер. Путин подчеркнул, что происходящее в природе – «очень полезно».

Морской ангел – вид брюхоногих моллюсков. Это хищник, питающийся моллюсками из рода лимацины, которых также называют морскими чертями. Лимацины, которые тоже являются хищниками, в свою очередь кормятся планктоном.

Владимир Путин возглавляет попечительский совет Русского географического общества. Президентом организации является министр обороны России Сергей Шойгу. В 2015 году Путин участвовал в одной из экспедиций Русского географического общества и совершил погружение в Чёрное море в батискафе на 80-метровую глубину, где ему показали затонувший корабль.

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Алексей Воскобойников