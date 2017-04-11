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Сегодня, 09:33 2

Путин узнал себя в морском ангеле, поедающем морского чёрта

Путин узнал себя в морском ангеле, поедающем морского чёрта
Фото: rus.rt.com

Президент России Владимир Путин, посмотревший на заседании Русского географического общества, видео проекта «Изучение подводного мира арктических вод России», прокомментировал кадры, где моллюск морской ангел поедает моллюсков под названием морской чёрт. В этом процессе глава государства увидел много схожего с его работой, передаёт РИА Новости.

«Морской ангел, и он поедает чёртика, да? То, чем я занимаюсь. Приходится всё время смотреть, чтобы нас никто не съел, и оглядываться по сторонам», – не без иронии отметил российский лидер. Путин подчеркнул, что происходящее в природе – «очень полезно».

Морской ангел – вид брюхоногих моллюсков. Это хищник, питающийся моллюсками из рода лимацины, которых также называют морскими чертями. Лимацины, которые тоже являются хищниками, в свою очередь кормятся планктоном.

Владимир Путин возглавляет попечительский совет Русского географического общества. Президентом организации является министр обороны России Сергей Шойгу. В 2015 году Путин участвовал в одной из экспедиций Русского географического общества и совершил погружение в Чёрное море в батискафе на 80-метровую глубину, где ему показали затонувший корабль.

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#животные #политика #российская власть #юмор

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Комментарии
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  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    3 часа назад

    это ему Димон такой забористой травы отсыпал?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Пока они там заседают. Си Цзиньпин уже давно соглашения с государствами Африки подписывает, на последующую разработку месторождений полезных ископаемых, добычу и прочего, причем руками африканцев - работяг, дешевой рабсилы. Китай уже давно там ресурсы добывает и это их корова и они ее доят.

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