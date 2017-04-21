Снова дожди и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 25 апреля

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В Амурской области 25 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, в большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 12-17 метров в секунду. Термометры покажут 6…11 градусов тепла, по крайним северным районам – от нуля до плюс 5.

В Благовещенске сегодня рано утром за окном было плюс 2 градуса, северный ветер дул со скоростью 3-6 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, временами пройдет дождь. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 10-15 метров в секунду. Температура воздуха составит 7…9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL