Темами Приамурья на ВЭФ в этом году станут Нижне-Бурейская ГЭС и мост Благовещенск – Хэйхэ

Фото: kremlin.ru

С 6 по 7 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум–2017. Он станет третьим по счету. В этом году Приамурье на ВЭФ будет презентовать Нижне-Бурейскую ГЭС и мостовой переход Благовещенск – Хэйхэ.

«Амурская область в рамках своей экспозиции покажет индустриальный потенциал региона: ввод в текущем году Нижне-Бурейской ГЭС, строительство трансграничного мостового перехода в КНР, запуск первой очереди завода по глубокой переработке сои в ТОР Белогорск, начало реализации крупных газовых проектов и перспективы развития газохимической отрасли в Амурской области, космодром Восточный», – прокомментировала министр экономического развития региона Светлана Балова.

Все регионы Дальнего Востока будут представлять свои павильоны в рамках проекта «Улица Дальнего Востока» – на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Основными темами форума в этом году станут привлечение инвестиций на Дальний Восток, потенциал территорий опережающего развития, а также презентация уже реализованных в регионах ДФО проектов.

Уже сегодня обозначен проект обширной деловой программы. Форум предусматривает всестороннее обсуждение ускоренного развития Дальнего Востока, обсуждение региональной повестки на уровне первых лиц государства с участием крупнейших российских и зарубежных инвесторов.

Амурская область примет участие на перспективных площадках – газовая отрасль, территории опережающего развития, улучшение инвестиционного климата, туризм, сельское хозяйство, энергетика, сотрудничество с КНР.

По итогам ВЭФ в 2016 году было заключено десять соглашений по реализации проектов на территории Амурской области. В общей сложности договоренности принесут региону 550 миллиардов инвестиций.

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#Дальний Восток #экономика

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Александр Авдеев