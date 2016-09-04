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Сегодня, 09:20 4

Темами Приамурья на ВЭФ в этом году станут Нижне-Бурейская ГЭС и мост Благовещенск – Хэйхэ

Темами Приамурья на ВЭФ в этом году станут Нижне-Бурейская ГЭС и мост Благовещенск – Хэйхэ
Фото: kremlin.ru

С 6 по 7 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум–2017. Он станет третьим по счету. В этом году Приамурье на ВЭФ будет презентовать Нижне-Бурейскую ГЭС и мостовой переход Благовещенск – Хэйхэ.

«Амурская область в рамках своей экспозиции покажет индустриальный потенциал региона: ввод в текущем году Нижне-Бурейской ГЭС, строительство трансграничного мостового перехода в КНР, запуск первой очереди завода по глубокой переработке сои в ТОР Белогорск, начало реализации крупных газовых проектов и перспективы развития газохимической отрасли в Амурской области, космодром Восточный», – прокомментировала министр экономического развития региона Светлана Балова.

Все регионы Дальнего Востока будут представлять свои павильоны в рамках проекта «Улица Дальнего Востока» – на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Основными темами форума в этом году станут привлечение инвестиций на Дальний Восток, потенциал территорий опережающего развития, а также презентация уже реализованных в регионах ДФО проектов.

Уже сегодня обозначен проект обширной деловой программы. Форум предусматривает всестороннее обсуждение ускоренного развития Дальнего Востока, обсуждение региональной повестки на уровне первых лиц государства с участием крупнейших российских и зарубежных инвесторов.

Амурская область примет участие на перспективных площадках – газовая отрасль, территории опережающего развития, улучшение инвестиционного климата, туризм, сельское хозяйство, энергетика, сотрудничество с КНР.

По итогам ВЭФ в 2016 году было заключено десять соглашений по реализации проектов на территории Амурской области. В общей сложности договоренности принесут региону 550 миллиардов инвестиций.

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#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    как они уже "дОроги" со своими форумами экономическими. Какая конкретная польза от него? Собираются тысяча людей, бесполезно болтают, тусят, их бесплатно кормят, обслуживают, возят! Сколько можно уже кормить этих форумщиков? Пусть работают идут. Уже пятнадцать лет заседают , а воз и ныне там. Пока китайцы денег не дадут -моста не будет, пока РусГидро денег не дало -ГЭС не было. Вот и все расклады, езжайте взад!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Там еще "Хайятты" не достроили. А "Тобольские сказки" Иванов уже слышал.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    alex 3

    как они уже "дОроги" со своими форумами экономическими. Какая конкретная польза от него? Собираются тысяча людей, бесполезно болтают, тусят, их бесплатно кормят, обслуживают, возят! Сколько можно уже кормить этих форумщиков? Пусть работают идут. Уже пятнадцать лет заседают , а воз и ныне там. Пока китайцы денег не дадут -моста не будет, пока РусГидро денег не дало -ГЭС не было. Вот и все расклады, езжайте взад!



    ну так весь мир (и либеральный в том числе) устроен: всякие выставки, презентации с фуршетами, тёлками и прочими ништяками. Не будет форумов - либерасня будет ныть, что в России все не как у людей, отстаем от мира и пр.



  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Мост и ГЭС строят совершенно посторонние люди....Зачем мы чужую работу себе в павильон тащщим? Это как бы воровством попахивает...

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