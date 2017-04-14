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25апреля
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Сегодня, 09:09 11

Рейс Благовещенск – Москва опять задерживается

Рейс Благовещенск – Москва опять задерживается

Вылет рейса 182 авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву задержан. Это связано с поздним прибытием воздушного судна в областной центр Приамурья. По технической причине самолет пришлось заменить в Домодедово.

Прилет рейса 181 Домодедово – Благовещенск ожидался в 08:00, теперь его время прибытия – 14:20. Соответственно, время вылета из благовещенского аэропорта тоже изменилось – вместо 10:00 самолет взлетит в 15:30.

Пассажиры рейса Благовещенск – Домодедово будут отправлены в аэропорт назначения воздушным судном B–777. Всего на рейс, следующий из Благовещенска в Москву, продали 141 билет. Из общего числа пассажиров – три ребенка до 2 лет, четыре ребенка – от 2 до 12 лет, два билета приобретено в бизнес-класс.

Пассажиров задержанного рейса обеспечат прохладительными напитками и горячим питанием, багаж принимается в камеру хранения бесплатно, сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, накануне, 24 апреля, рейс Благовещенск – Домодедово также был задержан. Произошло это по той же причине – замена воздушного судна в Москве.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Видимо у Вим-Авиа уже начинается летний сезон. Пора готовиться к такому "постоянству".

  • Tony Stark

    Tony Stark
    4 часа назад

    Видимо, если нечего сказать, лучше не загрязнять окружающее пространство бессмысленными заявлениями.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    4 часа назад

    Вим-Авиа делает рейсы каждый день из Благи, к отличие от всех других. И летом у всех возрастает частота рейсов. Вим-авиа этим летом будет одним из самых оборотистых чартерных перевозчиков на курорты. Это видно после изучения предлагаемых туроператорами вылетов. И кстати, места на чартерах Вим-Авиа кончаются быстрее, чем на чартерах других АК. Так что летом реально ожидаема просто дикая плотность рейсов.

  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    ну вообще задержали и другой московский рейс...так что думаю -это чтото там в Москве

  • Колян

    Колян
    3 часа назад

    Да ладно! А кто подскажет количество летающих самолетов в компании?А количество рейсов в день из Домодево выполненных компанией? И еще пожалуйста один ответ,скоро 777 не сможет сесть сюда,на чем будут выполнятся рейсы?

  • Amurblg

    Amurblg
    2 часа назад

    На 767

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад



    пришлось заменить в Домодедово



    Очередной пример не понять на чём основанной "выборочности склонения" или отсутствия оного на амур.инфо.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Тони который Старк видимо работает в этой компании и соответственно запереживал. Может вам напомнить истории прошлого лета по деятельности вашей любимицы?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Бывший штурман всегда и всюду прилетал вовремя или раньше времени указанного в расписании?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Mainer



    пришлось заменить в Домодедово



    Очередной пример не понять на чём основанной "выборочности склонения" или отсутствия оного на амур.инфо.



    В чём выборочность выражается? Вполне закономерно: правило построено согласно правилам русского языка. Матчасть надо знать, чтобы публично подвергать сомнению их применение.

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    1 час назад

    Опять сезон задержек от Вим-авиа начинается? Вся страна на них жалуется, самолёты старые, запчастей нет, сервис отвратный. Даже Красэйр так не лежал, что уж про Трансаэро говорить.

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