Рейс Благовещенск – Москва опять задерживается

Вылет рейса 182 авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву задержан. Это связано с поздним прибытием воздушного судна в областной центр Приамурья. По технической причине самолет пришлось заменить в Домодедово.

Прилет рейса 181 Домодедово – Благовещенск ожидался в 08:00, теперь его время прибытия – 14:20. Соответственно, время вылета из благовещенского аэропорта тоже изменилось – вместо 10:00 самолет взлетит в 15:30.

Пассажиры рейса Благовещенск – Домодедово будут отправлены в аэропорт назначения воздушным судном B–777. Всего на рейс, следующий из Благовещенска в Москву, продали 141 билет. Из общего числа пассажиров – три ребенка до 2 лет, четыре ребенка – от 2 до 12 лет, два билета приобретено в бизнес-класс.

Пассажиров задержанного рейса обеспечат прохладительными напитками и горячим питанием, багаж принимается в камеру хранения бесплатно, сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, накануне, 24 апреля, рейс Благовещенск – Домодедово также был задержан. Произошло это по той же причине – замена воздушного судна в Москве.

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Екатерина PL