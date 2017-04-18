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Ночью в Благовещенске горели внедорожник и легковушка

Ночью в Благовещенске горели внедорожник и легковушка

В ночь на вторник, 25 апреля, в Благовещенске загорелись припаркованные на улице японские внедорожник и легковушка. В результате пожара внедорожник выгорел полностью, легковой автомобиль пострадал частично.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в районе дома № 32 на улице Свободной поступило в 02:57. Горели внедорожник Toyota Land Cruiser и легковушка Nissan Laurel. На место происшествия для тушения выезжали 5 пожарных и 2 автоцистерны.

В результате пожара Toyota Land Cruiser выгорела полностью, Nissan Laurel пострадала частично.

В полиции ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о горевших автомобилях поступило от горожан в 3 часа ночи. На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, изымаются записи с камер видеонаблюдения, установленных в этом районе. Проводится доследственная проверка.

Просмотров всего: 4477

#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • тортик53

    тортик53
    4 часа назад

    Лауреля жалко. Пострадал за компанию.....

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    это видео о чем???

  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    это видео о том,что не надо в сети писать всякую херь и оскроблять других или с вами будет тоже самое :)

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    ну теперь то видео много, первое на 7 секунд.

  • Мазепа

    Мазепа
    3 часа назад

    не забывайте платить налоги за крузаки!!!

  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Не забывайте страховать крузаки (ну или гаражик прикупите).

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Алгебра

    Не забывайте страховать крузаки (ну или гаражик прикупите).



    как будто гараж панацея...

    или вы думаете кукурузер случайно подожгли?..

    захотят если, сожгут вместе с гаражом...насмотрелся я по долгу службы.

    *а вот страховка да, тема...:)..

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    бабаягаэто видео о том,что не надо в сети писать всякую херь и оскроблять других или с вами будет тоже самое :)


    Теперь ясно, почему большинство "блохеров" амуринфы предпочитают пешкарусом передвигаться... ))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Allgemeine

    бабаягаэто видео о том,что не надо в сети писать всякую херь и оскроблять других или с вами будет тоже самое :)


    Теперь ясно, почему большинство "блохеров" амуринфы предпочитают пешкарусом передвигаться... ))



    Ага, нищеброды.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    Сергей ТрушАга, нищеброды.


    Твоя вагонка на фоне будуара мадам де Помпадур - до сих пор еще та притча в языцех...

    Как и понатасканные с помойки книжки...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ага, книжки с помойки, 1930-го года, 1904 года, 1959 года, разные, короч. Я ж тот ещё помоешник. Глупые люди выбрасывают реликвии, ценные книги, полные знаний, освобождая место от полок с книгами, чтобы на их месте была стена покрытая декоративной штукатуркой, как у Томарки с финотдела.

    А что за будуар мадам Помпадур?.. И что не так с вагонкой?.. Не с вагонкой, кстати, а с доской, это выразительней

  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    Был крузак и нет крузака,без него на земле весна....

  • Kaisla

    Kaisla
    1 час назад

    Там додж рам в десяти метрах стоял так мужик в одних трусах выбежал его спасать, а фуга в пяти метрах спокойненько так стояла, видно теперь кто заработал на машину , а кто нет

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