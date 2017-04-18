Ночью в Благовещенске горели внедорожник и легковушка
В ночь на вторник, 25 апреля, в Благовещенске загорелись припаркованные на улице японские внедорожник и легковушка. В результате пожара внедорожник выгорел полностью, легковой автомобиль пострадал частично.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в районе дома № 32 на улице Свободной поступило в 02:57. Горели внедорожник Toyota Land Cruiser и легковушка Nissan Laurel. На место происшествия для тушения выезжали 5 пожарных и 2 автоцистерны.
В результате пожара Toyota Land Cruiser выгорела полностью, Nissan Laurel пострадала частично.
В полиции ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о горевших автомобилях поступило от горожан в 3 часа ночи. На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, изымаются записи с камер видеонаблюдения, установленных в этом районе. Проводится доследственная проверка.
Просмотров всего: 4477
#пожары #происшествия #транспорт