Ночью в Благовещенске горели внедорожник и легковушка

В ночь на вторник, 25 апреля, в Благовещенске загорелись припаркованные на улице японские внедорожник и легковушка. В результате пожара внедорожник выгорел полностью, легковой автомобиль пострадал частично.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в районе дома № 32 на улице Свободной поступило в 02:57. Горели внедорожник Toyota Land Cruiser и легковушка Nissan Laurel. На место происшествия для тушения выезжали 5 пожарных и 2 автоцистерны.

В результате пожара Toyota Land Cruiser выгорела полностью, Nissan Laurel пострадала частично.

В полиции ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о горевших автомобилях поступило от горожан в 3 часа ночи. На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, изымаются записи с камер видеонаблюдения, установленных в этом районе. Проводится доследственная проверка.

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Александр Авдеев