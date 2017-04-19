100 лет назад родилась «первая леди джаза» Элла Фицджеральд

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Ровно век назад на свет появилась легенда джаза – американская певица Элла Фицджеральд. Обладательница голоса диапазоном в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации, Фицджеральд по праву называлась современниками «первой леди джаза».

Певица являлась 13-кратным лауреатом премии «Грэмми», лауреатом Национальной медали искусств, Президентской медали Свободы, кавалером Ордена Искусств и литературы и многих других почётных наград. За свою 50-летнюю карьеру Фицджеральд выпустила около 90 альбомов и сборников – как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами.

Талант Эллы высоко оценивали выдающиеся композиторы Коул Портер, Ирвинг Берлин, Антониу Карлус Жобин, поэты-песенники Айра Гершвин, Джонни Мёрсер. При жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с её записями.

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Ежегодно 25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии. Он был установлен в 2007 году Всемирной ассамблеей по здравоохранению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью разъяснения того, что малярия излечима, для объяснения общественности необходимости профилактических мероприятий.

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Также сегодня отмечают День ДНК. Именно в этот день в 1953 году в журнале Nature вышли три статьи, посвящённые открытию молекулярной структуры ДНК, авторства Джеймса Уотсона, Фрэнсиса Крика, Мориса Уилкинса, Розалинд Франклин и их коллег. В этот день отмечают также завершение проекта «Геном человека», о чём было объявлено в апреле 2003 года. Впервые этот день был отпразднован в США в 2003 году в честь 50-летия открытия двойной спирали ДНК. Начиная с 2010 года, ежегодный день ДНК в апреле отмечает американский Национальный институт исследований генома человека. К этому дню здесь приурочены специальные образовательные программы.

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225 лет назад военный инженер Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне эта песня известна как «Марсельеза». Марш был написан им в ночь на 25 апреля 1792 года, спустя несколько дней после объявления революционной Францией войны «королю Богемии и Венгрии». Руже де Лиль впервые исполнил своё произведение в доме своего друга Детриша. С этой песней 30 июля 1792 года в Париж вошёл Марсельский добровольческий батальон. 24 ноября 1793 года Конвент выбрал «Марсельезу» в качестве государственного гимна Франции.

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110 лет назад родился Василий Соловьёв-Седой – один из самых значительных композиторов-песенников в России XX века. Песни Соловьёва-Седого исполняли ведущие артисты советской эстрады: Марк Бернес, Владимир Бунчиков , Георг Отс, Эдита Пьеха, Владимир Трошин, Леонид Утёсов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко и другие. «Вечер на рейде», «Пора в путь-дорогу», «Давно мы дома не были», «Вёрсты», «Если бы парни всей земли», «Марш нахимовцев», «Подмосковные вечера», «Закаляйся» – эти и другие произведения мастера известны и популярны и по сей день.

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65 лет назад родился известный советский хоккейный вратарь Владислав Третьяк. В период с 1969 по 1984 годы Третьяк защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских Играх – 117 игр, в турнирах Кубка Канады – 11 матчей. Владислав Александрович – трёхкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призёр Зимних Олимпийских игр 1980; десятикратный чемпион мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983), серебряный призёр ЧМ 1972 и 1976, бронзовый призёр ЧМ 1977. Третьяк был признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея. Сегодня он занимается тренерской и политической деятельностью. С 2006 года – президент Федерации хоккея России.

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Алексей Воскобойников