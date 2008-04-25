Комсомольцы скинулись на катер: история Приамурья

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1944 год. На деньги комсомольцев и молодёжи Свободного построен боевой катер «Хабаровский комсомол», который вступил в строй действующих. Всего свободненцы собрали 89 тысяч рублей. О строительстве катера сообщил Наркомат Военно-Морского Флота.

25апреля 1916 года был утверждён устав акционерного общества «Верхнеамурская золотопромышленная компания».

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25 апреля 1923 закрылся XII съезд РКП(б), участие в котором принял и представитель Амурской губернской организации РКП(б) И. Е. Яшин. Он вошёл в состав дальневосточной делегации.

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В 1942-м в Амурской области начался массовый сев. Работали 733 трактористки, из них 289 комсомолок. Было создано 56 фронтовых комсомольских бригад, обслуживающих 270 комсомольско-молодёжных агрегатов.

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25 апреля 1968 года стал последним в работе конференции врачей Дальнего Востока и Сибири. Всего же травматологи и хирурги заседали два дня, с 24 по 25 апреля.

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25 апреля 1987 года в Благовещенске открыт корпункт газеты «Социалистическая индустрия», который обслуживал Амурскую и Читинскую области.

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25 апреля 2008 года вице-премьеру правительства Амурской области Гузалии Минкиной было предъявлено обвинение. Уголовные дела в её отношении, а также в отношении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Андрея Белова были возбуждены накануне. Первых лиц области подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения, а Гузалию Минкину еще и в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

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Уникальная голографическая витрина начала работать в Амурском краеведческом музее 25 апреля 2012 года. Новая технология не имела аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке. Витрина размещена в зале «Освоение Приамурья». Первая голографическая экспозиция посвящена серебряной монете времён Михаила Фёдоровича, выпущенной в первой половине XVII века.

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В 2015 году СМИ писали о том, что в Зее инспекторы дорожно-патрульной службы во время патрулирования заметили ребят, попавших в беду. Трое подростков оказались на льдине примерно в 20 метрах от берега. Полицейские сообщили о случившемся дежурному, а до приезда спасателей успокаивали ребят и объяснили им, как себя вести, чтобы не усугубить ситуацию.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина