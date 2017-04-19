В амурских школах начали внедрять гарденотерапию

В школах Амурской области началось внедрение гарденотерапии – своеобразного метода лечения «садом и огородом». В четырех школах области будут помогать в реабилитации детей с особенностями развития, приобщая их к работе с растениями.

Овощеводством чигиринская школа занимается почти 40 лет. Теплица на участке появилась впервые – по программе «Гарденотерапия». «Гарден» – в переводе с английского означает «сад». Ухаживая за растениями, дети с проблемами здоровья смогут закалить свой организм, приобщиться к природе и труду, больше общаться со сверстниками. Но, конечно, в теплице смогут работать и дети без ограничений по здоровью.

«Грядки будут высотой 60 сантиметров, будут проезды в теплице – 1,10 метра, кажется, чтобы удобно было разворачиваться на коляске. Я надеюсь, что к нам будут приезжать городские дети, которые действительно находятся в трудной ситуации», – говорит учитель технологии школы села Чигири Галина Попова.

Колясочников в школе нет, но есть дети с церебральным параличом и задержкой развития. Их журналисты на месте не застали, хотя учителя стараются не разграничивать школьников в труде. Наоборот, те, у кого есть ограничения по здоровью, трудятся не 2, а до 12 часов в неделю. Уроки столярного дела и домоводства дают возможность сосредоточиться и найти в будущем работу.

«Например, сейчас 9 человек в школе обучаются – те, которые раньше обучались либо на дому, либо в интернате. А сейчас у них есть возможность обучаться вместе с классом. Поэтому вот эта социальная адаптация, конечно, проходит лучше. Для детей это лучше во всех отношениях, для этих детей!», – сказала заместитель директора по учебно-методической работе школы села Чигири Лидия Малюкова.

В прошлом году министерство образования области выиграло грант российского фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 1,5 миллиона рублей разделили между чеырьмя амурскими школами, где вводят пилотный проект «Гарденотерапия». Зоны для отдыха и обучения детей с особенностями развития оборудуют в Белогорске, Свободном, Поярково. А в Чигирях уже давно заметили, что работая с растениями, дети становятся уравновешенными и более внимательными к окружающим, независимо от состояния здоровья.

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Александр Авдеев